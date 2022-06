Zeca Camargo atualiza estado de saúde após cirurgia de emergência no olho

O jornalista Zeca Camargo usou seu perfil no Instagram para atualizar aos seus seguidores sobre o estado de saúde após passar por uma cirurgia no olho, na última terça-feira.

“A visão do olho direito ainda está, como explicar? Líquida! Mas de resto sigo sem dor, sem traumas e confiante. Em breve retomaremos nossa troca aqui. E ela vai ser ainda mais incrível. Mais transparente. Mais cristalina”, dizia um trecho da mensagem publicado na manhã deste sábado em seu perfil no Instagram.

Zeca ainda ainda agradeceu aos fãs pelas mensagens de apoio e disse que o carinho recebido ajudou no tratamento.

“Estou melhor. Primeiro por conta dos cuidados de um dos oftalmologistas mais incríveis e atencioso que já conheci. Ciência maravilhosa… Mas além disso, o que me deixa cada minuto mais forte são as mensagens de carinho que chegam. Eu sabia que você responderia com a mesma consideração que eu dedico aqui neste espaço. Só que esse amor, essa dedicação que você demonstrou aqui superou todas as expectativas. E assim eu me recupero aos poucos”, declarou.

O apresentador teve um descolamento de retina no olho direito e por isso foi submetido a uma cirurgia de emergência.

Em seguida, Zeca rapidamente tranquilizou os fãs: "Tudo resolvido, procedimento super bem-sucedido, já estou em casa repousando até o fim de semana", disse no Instagram.

