Zara Home lança e-commerce e inaugura primeira flagship no Brasil. Veja fotos

Há 11 anos no Brasil, a Zara Home, finalmente, se rendeu às vendas online. Lançado no último dia 28, o e-commerce da marca foi integrado às oito lojas espalhadas pelo país para que consumidores de todo o território nacional tenham acesso aos produtos, seja para entrega ou retirada.

A data de estreia do e-commerce foi marcada também pela inauguração, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, da primeira flagship de Zara Home no país – e a sétima no mundo. Só existem lojas conceito como essa em Paris, Espanha, França, Londres, Portugal e Dubai.

O espaço de 600 m² existe desde 2015, mas foi repensado para se assemelhar ao layout de uma casa, onde ficam agora expostos, em diferentes cômodos, produtos de cozinha, cama, mesa e banho, jardinagem (outra novidade) e itens da linha kids.

Zara Home agora vende móveis

Para ganhar ares de casa, a nova flagship recebeu, com exclusividade, os móveis da coleção Zara Home by Vincent Van Duysen. Assinada pelo premiado arquiteto e designer belga, a novidade marca a entrada da marca no setor de mobiliário.

A parceria, diz a empresa, surgiu ao acaso. Aos 60 anos, Van Duysen quis repaginar os móveis da sua casa e pensou, “por que não, oferecê-los ao público?” Foi então que surgiu a ideia de uma linha desenhada exclusivamente para a Zara Home. Uma das mesas de jantar expostas na loja, inclusive, é a mesma que está na sala dele.

Os preços da coleção partem de R$ 4.200. Isso porque, além de assinados, exclusivos e atemporais, os móveis não são fabricados no Brasil, mas sim importados de países como Espanha, Índia e Portugal. “As dimensões, os detalhes sensoriais, a aparência e o tato refletem o meu trabalho. Foi como voltar para casa. É o meu DNA fundido com o da Zara Home”, afirmou o designer.