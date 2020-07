Xuxa lançará livro para crianças com conteúdo LGBT

A Rainha dos Baixinhos contará a história da pequena Maia, uma menina “arco-íris”, que tem duas mães. A proposta é abordar o conteúdo LGBT com as crianças.

“Fiz esse livro pensando em tudo o que a gente está passando, tanto preconceito, tanta discriminação, tanta gente julgando as pessoas pelas suas escolhas, condições ou vontades. Aí eu tentei colocar de maneira lúdica, bonita, para que as crianças possam entender que o amor é mais importante do que qualquer coisa”, afirmou Xuxa na “live” com Otaviano Costa, no UOL.

Ainda não foi divulgada data do lançamento do livro, que deve ter o selo da Editora Globo. Nas redes sociais, Xuxa foi alvo de aplausos e críticas pela publicação. “Deixe nossas crianças em paz”, escreveu uma internauta. Outros defenderam a iniciativa: “Se Jesus voltasse agora, ele estaria muito triste com vários daqueles que se dizem cristãos. Viva o amor, tenha ele qualquer forma”.

No Instagram, Xuxa decidiu compartilhar um texto enviado ao companheiro, Juno. “Olha que lindo o texto que o Ju recebeu de uma seguidora. Serve bem para a polêmica do livro que escrevi e que ainda nem saiu”, disse.

O texto fala sobre a importância de perceber que a culpa pode ser uma verdadeira inimiga daqueles que querem liberdade para viver sua orientação sexual.

“Eu acredito na cura gay. Sabe quando ela ocorre? Quando, como vi hoje em um post, o pai pede que o filho dê um beijo no namorado para ele tirar uma foto. Também ocorre quando o neto pergunta para a avó: ‘O que a senhora faria se eu trouxesse meu namorado aqui na sua casa?’ E a avó responde: ‘Café.’, diz trecho do texto atribuído a Renata Cortezac.

Na “live”, Xuxa também comentou que apresentará o mundo vegano aos pequenos. “A importância da criança olhar para o bichinho e não ser aquela coisa específica ‘eu gosto de cachorro e gato, mas não tô nem aí para a vaca, para a galinha ou para o peixinho’. E aí também botei dessa maneira e acho que eu vou conseguir chegar onde eu quero”, concluiu.