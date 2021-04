World Class Brasil: Bianca Lima é eleita a melhor bartender do país

Em seu primeiro World Class, Bianca Lima, que comanda o Wills Bar, em Porto Alegre, consagrou-se a melhor bartender do país. “Espero encorajar mais mulheres a participar de competições do universo da coquetelaria”, disse ela durante a final, ocorrida nesta segunda (26) e transmitida ao vivo pelos canais da Exame. O segundo lugar da competição, organizada pela Diageo, líder mundial em destilados premium, foi conquistado por Marco 'Padim' Ruiz, mandachuva do Amiiici Lounge, em Sorocaba. A terceira posição ficou com Jairo Gama, bartender do restaurante Vista, em São Paulo.

Foi uma final histórica, como registrou Kennedy Nascimento, que comandou a apresentação da final. Embaixador do World Class, ele teve o apoio de Ivan Padilla, editor-chefe da Casual, no papel de comentarista. Os dez finalistas foram avaliados pelo bartender Spencer Amereno, do Guilhotina, pela chef Janaína Rueda, dona do Bar da Dona Onça, e por Marcelo Sant’Iago, editor da versão brasileira do Difford’s Guide. Como se tratou, pela primeira vez, de uma competição online, o preparo dos coquetéis degustados pelo trio coube a dois ex-campeões do World Class Brasil, Gabriel Santana e Laércio Zulu – os finalistas acompanharam a execução de suas criações à distância.

Bartender há cerca de quatro anos, Bianca trocou São Paulo por Porto Alegre com o intuito de expandir a coquetelaria para o sul do país. Para o chamado Menu Challenge, uma das duas provas da final, elaborou uma carta de drinques inspirados no folclore brasileiro. “Todo mundo conhece a Cuca, o Lobisomem e o Curupira”, justificou.

O coquetel da carta que escolheu para os jurados provarem leva o nome de Andarilho da Floresta. Combina uísque Johnnie Walker Black Label, um blend feito a partir de chá e vinho moscatel. Para o segundo desafio, que demandava a criação de um drinque com Tanqueray N° TEN que exaltasse um dos botânicos da bebida, elaborou o Legendary Journey. Servido numa taça coupé, junta o renomado gin, mel diluído em água, suco de grapefruit e um blend feito a partir de folhas de coentro, flor de macela e erva mate.

Com a vitória, ela se junta à Talita Simões (2011) e Adriana Pino (2018) no Hall da Fama da coquetelaria brasileira, trazendo representatividade para um universo que sempre foi considerado majoritariamente masculino. Agora, Bianca irá disputar a final global do World Class, que ocorrerá, virtualmente, entre os dias 4 e 8 de julho. “O mais importante que aprendi no World Class é que não sou maior do que nenhum dos outros competidores. Todos nós crescemos e aprendemos muito uns com os outros, e essa troca é muito gratificante”, afirmou a bartender. Quer trilhar os mesmos passos que os dela? “Não espere estar pronto para disputar o World Class”, aconselhou a profissional. “Você será forjado no decorrer da competição, e com os desafios e a troca de experiências verá sua vida profissional se aprimorar muito”.

Instituto Diageo

Para chegar até aqui, Bianca participou do programa Learning for Life, criado no Brasil em 2000 e comandado pelo Instituto Diageo, com o objetivo de impactar a vida dos participantes por meio de capacitação para exercer uma nova carreira. No programa, durante dois meses, os jovens têm aulas práticas e teóricas, além de experiências em bares e restaurantes para que possam atuar em estabelecimentos, eventos e até empreender.

Em sua 12º edição, o World Class Brasil atraiu 147 participantes, que precisaram mostrar o que sabem com a ajuda de diversas marcas do portfólio da Diageo, como os uísques Johnnie Walker Black Label e The Singleton, a vodka holandesa Ketel One e o gin Tanqueray Nº TEN. Os dez finalistas precisaram enviar as instruções para o preparo dos drinques submetidos à final no dia 20 de abril – a avalição do júri ocorreu no dia 21.

“Buscamos avaliar as principais habilidades que um bartender precisa ter, investindo em provas de criatividade, harmonização e velocidade no serviço. Neste ano, com todas as dificuldades que a indústria enfrenta, os bartenders precisaram desenvolver novas habilidades, como trabalhar com produtores locais, divulgar seu trabalho nas redes sociais, criar drinques engarrafados para delivery, desenvolver novos conceitos de cardápios e drinques que possam ser replicáveis.

Foram exatamente esses os desafios enfrentados nesta edição”, explica Kennedy Nascimento. “Fico muito feliz em garantir que, além de ser o maior e mais importante campeonato de coquetelaria do mundo, o World Class também seja uma ferramenta importante de formação e inspiração de bartenders, que estão cada dia mais elevando o nível e a cultura de coquetelaria no Brasil”.

Em razão da pandemia, o campeonato global foi suspenso em todas as regiões do mundo – mais de 60 países participam. Em 2021, o torneio foi retomado em formato digital e abriu as portas para competidores de todo o Brasil. “Após mais de uma década, vimos o World Class evoluir e se tornar um programa inspiracional e que foca no desenvolvimento de todos os profissionais. Em um momento atípico como o que o mundo atravessa, a Diageo se orgulha de trazer soluções digitais e inovadoras para continuar provendo a competição que tanto contribui para o avanço da cultura de coquetelaria no Brasil e no mundo”, diz Guilherme Martins, diretor de negócios de Reserve, portfólio de luxo da Diageo.

