Wine e Evino oferecem kits de Dia dos Namorados a partir de 100 reais

No próximo sábado, 12, celebra-se o Dia dos Namorados no Brasil. Mais do que em outras ocasiões, a data pede um bom vinho. Pensando nisso, o clube de vinhos Wine e o e-commerce Evino, líderes do seguimento, estão oferecendo opções de kits para presentear. As caixas contém pelo menos duas garradas, brindes extras como taças e caixas de madeira e snacks para acompanhar. Confira oito opções:

WINE

Kit Presente Dia dos Namorados com Caixa Presente – R$105,76

Contém dois vinhos tintos: o Etéreo Tempranillo Tinto 2019 é um rótulo espanhol elaborado com a Tempranillo, a casta emblemática da Espanha, proveniente de vinhas com mais de 30 anos de idade. Já o Baron Philippe de Rothschild Mas Andes Merlot 2019 é um excelente exemplar da Merlot no Chile.

Kit Celebrar: Ganhe Duas Taças – R$176,35

O kit traz o Espumante Veuve D`Argent Blanc De Blancs Demi-Sec e o Espumante Marie-Louise Parisot Brut, e ainda duas taças de acrílico. O Veuve D`Argent Blanc De Blancs Demi-Sec tem o aroma de frutas frescas, como abacaxi e pêra. Esse espumante francês possui um paladar leve, frutado, com delicada doçura. O Marie-Louise Parisot Brut também é um espumante leve e tem uma delicada cremosidade, com aromas que remetem ao marmelo e pêssego. A dica é tomá-lo bem geladinho, em uma temperatura que vai de 6 a 8ºC.

Kit Só Love – R$152,98

Dois tintos difíceis de descrever de forma resumida. O Hunter and Fox Cabernet Sauvignon 2019 possui passagem por barricas de carvalho francês. Elaborado com a Cabernet Sauvignon, uva tinta de origem francesa que foi levada para a Austrália pela primeira vez em 1832. Já o Calyptra Vivendo Reserve Pinot Noir 2018 traz a uva Pinot Noir cultivada no Alto Cachapoal, em uma altitude de 1.000m e amadurecida por 26 meses em barricas de carvalho francês.

Kit Amor e Paixão – R$117,53

O Antodie I.G.P. Pays d’Oc Grenache Rosé 2020 é um rosé do Languedoc com a queridinha Grenache. Esta região fica próxima ao Mar Mediterrâneo. Este exemplar é elaborado pelo método de prensa direta, ou seja, no qual a pigmentação é extraída com o máximo de cuidado e delicadeza para se obter um rosé elegante, frutado e fresco. O segundo vinho que compõem o kit é o Montado Rosé 2020. O produtor se refere ao rótulo como "A tentação para o paladar". Um exemplar que conquista pela sua cor, elegância de aromas e explosão de fruta em boca.

EVINO

Kit Dia dos Namorados + Vinho Verde e Crostini - R$109,60

Perfeito para os casais que procuram por rótulos leves, esse kit é composto por um Crostini Tradicional La Pastina, um Passatempo Vinho Verde DOC e Passatempo Vinho Verde Rosé. De corpos leves e notas frutadas, os vinhos são ideais para acompanhar comida japonesa e aperitivos.

Kit Dia dos Namorados com Leveza - R$129,90

Com um mix de castanhas Incredible Nuts de sabor único para quem não abre mão de acompanhamentos saudáveis, esse kit vem acompanhado de um Settecieli Pinot Grigio Terre Siciliane IGT 2020 que possui notas intensas de maçã-verde, pera e pêssego, e um Albaclara Sauvignon Blanc 2018 com notas intensas de frutas cítricas e toques herbáceos.

Duo Bestseller na Caixa de Madeira - R$159,90

Aos apaixonados por presentes rústicos, esse kit é composto por uma bela caixa de madeira, um Ziobaffa 2015 com aroma de cereja e frutas maduras, toques de pimenta e especiarias, e um Domaine de La Motte Pinot Noir 2019 de toques macios e equilibrados e um saboroso aroma de frutas vermelhas.

Kit Portada Winemaker's Selection + Caixa de Presente - R$124,90

Presentear quem entende de vinho com esse kit é uma ótima alternativa. O premiado Portada Winemaker's Selection 2018 é levemente adocicado, encorpado e possui aroma de ameixa madura e groselha. Os dois rótulos vêm com uma caixa de presente personalizada.