Will Smith renuncia à Academia por tapa em Chris Rock

O ator Will Smith renunciou à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood depois de dar um tapa no apresentador Chris Rock na cerimônia do Oscar, informou a Variety nesta sexta-feira, citando um comunicado do ator.

"Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário", disse Smith no comunicado.

"Então, estou renunciando à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho considere apropriadas", acrescentou o comunicado.