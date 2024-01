White Lotus: saiba quanto custa se hospedar nos hotéis da 3ª temporada

Após duas temporadas em cenários paradisíacos no Havaí e na Itália, a terceira temporada da série da HBO White Lotus já está confirmada que será filmada na Tailândia.

A série começará a ser filmada em fevereiro, nas cidades de Koh Samui, Phuket e Bangkok, e seguirá um novo grupo de hóspedes em outra propriedade "White Lotus".

Com filmagens passadas em dois hotéis da rede Four Seasons, a locação para a terceira temporada ainda não havia sido confirmada.

No entanto, autoridades tailandesas e executivos da HBO, em sigilo, compartilharam dois dos locais de filmagem à Bloomberg.

Segundo o site, as filmagens serão feitas no Four Seasons Resort Koh Samui em fevereiro e no Anantara Mai Khao Villas Phuket em abril. Nas redes sociais, usuários publicaram vídeos verificando que não há disponibilidade de quartos nos hotéis nos meses de filmagens.

Quarto do Four Seasons Resort Koh Samui.

A hospedagem no Four Seasons Koh Samui para três noites em maio custa em média 1.281 dólares (6.312 reais) por noite em uma vila de um quarto. Já uma vila residencial com quatro quartos e piscina custa em 7.746 dólares (38.173 reais) por noite.

Na rede de hotéis tailandesa Anantara, a tarifa média de uma vila é de 781 dólares (3.848 reais) por noite, durante três noites em fevereiro.

Com estreia em 2021, a primeira temporada de White Lotus fez com que a procura pelo Four Seasons Maui aumentasse 425% ano após ano, segundo o Business Insider.