White Lotus: o que esperar da segunda temporada da série da HBO?

A série de sucesso da HBO, White Lotus, já tem a data da segunda temporada marcada: 30 de outubro. A primeira parte, ambientada no Havaí, recebeu 20 indicações ao Emmy em 13 categorias e conquistou dez delas, o maior número de vitórias de qualquer programa deste ano, incluindo Série limitada ou antologia.

A sátira social dessa segunda temporada é ambientada em um resort exclusivo na Sicília e acompanha as façanhas de vários hóspedes e funcionários ao longo de uma semana.

Segundo o site Variety, mais uma vez a rede de hotéis Four Seasons Hotel será batizada pela rede fictícia de hotéis White Lotus. A primeira temporada foi filmada no Four Seasons Resort Maui. Já a segunda temporada foi filmada no Four Seasons San Domenico Palace, na cidade turística siciliana de Taormina.

Inaugurado como unidade da rede Four Seasons em julho do ano passado, o edifício do século 14 já foi um convento religioso e se tornou um hotel apenas no século 19.

Atualmente, afrescos e relíquias do convento ainda fazem parte da decoração. Porém, o hotel tem infraestrutura moderna, como três restaurantes, academia, piscina com borda infinita com vista para o mar e um spa.

No elenco da segunda temporada estão F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe , Simona Tabasco e Leo Woodall.

Descrição dos personagens:

F. Murray Abraham como Bert di Grasso: visitando a Sicília com seu filho Dominic (Michael Imperioli) e neto Albie (Adam DiMarco). Bert está ficando frágil, mas ainda se vê como viril e capaz.

Jennifer Coolidge como Tanya McQuoid-Hunt: uma mulher rica e instável que viaja com seu marido Greg (Jon Gries) e sua assistente Portia (Haley Lu Richardson).

Adam DiMarco como Albie di Grasso: filho de Dominic (Michael Imperioli) e neto de Bert (F. Murray Abraham). Albie é doce e observador, graduado da faculdade, e muitas vezes funciona como um pacificador para sua família.

Meghann Fahy como Daphne Babcock: uma dona de casa visitando a Itália com seu marido, Cameron (Theo James), e outro casal: Ethan (Will Sharpe) e Harper (Aubrey Plaza).

Jon Gries como Greg: o marido de Tanya (Jennifer Coolidge) que não gosta que sua assistente seja convidada para sua escapadela romântica.

Beatrice Grannò como Mia: Mia é uma talentosa cantora siciliana em busca de sua grande chance.

Tom Hollander como Quentin: Um expatriado inglês de férias com seus amigos e seu sobrinho Jack (Leo Woodall).

Sabrina Impacciatore como Valentina: a gerente apaixonada e dedicada responsável pelo resort White Lotus em Taormina, que espera perfeição de sua equipe.

Michael Imperioli como Dominic di Grasso: um produtor de Hollywood que visita a Sicília com seu pai Bert (F. Murray Abraham) e seu filho pós-graduado, Albie (Adam DiMarco), para explorar suas raízes ancestrais.

Theo James como Cameron Babcock: um empresário de sucesso de uma família rica, Cameron está de férias com sua esposa Daphne (Meghann Fahy), seu colega de quarto na faculdade Ethan (Will Sharpe) e a esposa de Ethan, Harper (Aubrey Plaza).

Aubrey Plaza como Harper Spiller: nova rica, depois que seu marido encontrou sucesso profissional. Harper e Ethan (Will Sharpe) estão visitando a Itália com o colega de faculdade de Ethan, Cameron (Theo James) e a esposa de Cameron, Daphne (Meghann Fahy).

Haley Lu Richardson como Portia: uma garota de cidade pequena e recém-formada, que viaja com sua chefe, Tanya (Jennifer Coolidge), esperando uma aventura.

Will Sharpe como Ethan Spiller: tendo alcançado sucesso profissional recentemente, Ethan e sua esposa, Harper (Aubrey Plaza), são convidados a passar férias na Itália com seu colega de quarto na faculdade, Cameron (Theo James), e a esposa de Cameron, Daphne (Meghan Fahy).

Simona Tabasco como Lucia: siciliana que frequenta o resort White Lotus em busca de trabalho e oportunidades entre a clientela abastada.

Leo Woodall como Jack: um pensionista magnético que está hospedado no White Lotus com seu tio, Quentin (Tom Hollander).

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.