Whindersson Nunes e Felipe Neto oferecem ajuda para menina grávida

O ator e comediante Whindersson Nunes ofereceu ajuda, pelo seu Twitter, à menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio desde os 6 anos em São Mateus, Espírito Santo. Ontem (16), Nunes disse que procurava contato com a família para poder oferecer ajuda: custear tratamento psicológico da menina até ela completar 18 anos.

“A Terra devia estar em paz com tantos Jesus nas redes sociais, tantos imaculados. Me preocupa o tanto de atrocidades que essa criança vai ouvir no decorrer da vida. Alguém da família entre em contato, quero ajudar com toda assistência piscologica até os 18 anos”, escreveu.

Ela teve que buscar assistência para interromper a gestação de cerca de 20 semanas fora do seu estado apesar de autorizada judicialmente. O hospital de referência de Vitória, no Espírito Santo, alegou questões técnicas para não fazer o procedimento, justificando que a idade gestacional estava avançada e, portanto, não era amparada pela legislação, apesar do aval do juiz do caso. Com apoio da Promotoria da Infância e da Juventude de São Mateus e da Secretaria Estadual de Saúde, ela foi transferida para outro estado, em companhia da avó, onde interromperá a gravidez em um centro médico de referência.

Nunes também falou aos cristãos que seguem sua página, em referência aos protestos contra a menina e o médico que fará o procedimento do aborto:

E a todos os evangélicos e católicos que me seguem, gente dá pra adorar a Deus e ter noção das coisas da vida, uma criança de 10 grávida quer dizer que toda a sociedade ao redor dela falhou e precisa rever muito seus conceitos, não caiam em papo de LUNATICO — Whindersson 🏠 (@whindersson) August 16, 2020

Outro nome de alta influência das redes sociais, Felipe Neto também ofereceu ajuda à família da menina e disse que queria pagar seus estudos até o fim da faculdade: