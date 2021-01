Whindersson Nunes mobiliza artistas para enviar oxigênio para Manaus

Sensibilizados com a situação no Amazonas, artistas se mobilizaram nas redes sociais pedindo doações. O humorista Whindersson Nunes divulgou a compra de cilindros para hospitais em Manaus. “Providenciando 20 cilindros de 50 litros de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus! Alô, meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nos recebe com carinho né, vamos retribuir?”, escreveu Whindersson no Twitter.

Além de cobrar os amigos, Whindersson aproveitou para divulgar os dados das instituições que estão recebendo doações para providenciar oxigênio para a rede pública da cidade. Fãs dos artistas agradeceram a ajuda nas redes sociais.

Eu tenho um carinho especial por Manaus pq foi uma das primeiras cidades a me dar moral como artista, nunca me esqueço, me ajudou a ser o artista q eu sou hoje, mtas doações no pix pra materiais hospitalares, e temos um valor de 150 cilindros de 50L, amanhã atualizo pra vcs! — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

Alguns famosos já se uniram à causa: “Marília Mendonça, mais 20 cilindros. Wesley Safadão e Thyane, mais 20 cilindros. Richarlison, mais 20 cilindros”, escreveu Whindersson. o comediante também citou Tata Wernek, Paulo Coelho e Luan Santana.

O apresentador Luciano Huck também reagiu ao post. “Conte comigo nesta corrente do bem. Vou doar também”, disse, criticando também o Ministério da Saúde pelo “negacionismo, incompetência e descoordenação”.

Que Deus abençoe vocês! pic.twitter.com/HwIYYa5AvI — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, orientou que sua diplomacia atendesse ao pedido do governo do Amazonas para liberar uma carga de oxigênio hospitalar da White Martins produzida no país. O chanceler chavista, Jorge Arreaza, disse que conversou nesta quinta-feira, 14, com o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), após o sistema público entrar em colapso no Estado.

Empresas privadas também se movimentam para ajudar. A regional da Moto Honda da Amazônia disse, em nota, que doou 14 cilindros. A Whirlpool formalizou a doação de mais de 3 mil metros cúbicos de oxigênio. De São Paulo, 32 tanques criogênicos aguardam o apoio do governo para serem levados até o Amazonas.

A Força Aérea Brasileira também tem atuado para tentar socorrer a rede de saúde amazonense. Anteontem, uma aeronave levou 8 toneladas de equipamentos hospitalares. Outros dois aviões Hercules C-130 partirão de Guarulhos (SP) com mais cilindros.