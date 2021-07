Wes Anderson apresenta "A Crônica Francesa" repleta de astros em Cannes

Wes Anderson reuniu um elenco estelar para sua declaração de amor ao jornalismo, "A Crônica Francesa", uma série de vinhetas cujo cenário é a cidade francesa fictícia de Ennui-sur-Blasé – onde a vida é tudo, menos chata.

Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson, Benicio del Toro, Adrien Brody e Timothée Chalamet são alguns dos grandes nomes do filme, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Cannes aplaudido de pé.

O filme acompanha uma equipe de jornalistas excêntricos que trabalham para o posto avançado de um jornal do Estado norte-americano do Kansas e que esboçam as histórias fantásticas com as quais se deparam – do pintor assassino que se torna uma referência da arte moderna na reclusão de sua prisão ao ambiente inebriante de protestos estudantis no estilo de maio de 1968.

Intercalado com sequências de desenhos animados e repleto de personagens e tramas incomuns, "A Crônica Francesa" também oferece um olhar sobre a França ao retratar policiais usando gás lacrimogêneo contra estudantes intelectuais desencantados.

Também com referências à revista The New Yorker, Brody, vencedor do Oscar, disse que o filme é "um amor pela correspondência e pela literatura e uma valorização da cultura".

"Ele também é um lembrete da dignidade do jornalismo verdadeiro, porque isso é uma coisa real", disse à Reuters Swinton, que rouba a cena no papel da especialista em arte do jornal.