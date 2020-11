Warner Bros demite Johnny Depp da franquia “Animais Fantásticos”

O ator americano Johnny Deep, de 57 anos, anunciou nesta sexta-feira 6, em sua conta pessoal na rede social Instagram, que foi demitido da franquia de filmes “Animais Fantásticos” — derivada de Harry Potter — pela produtora Warner Bros.

Em “Animais Fantásticos”, Deep interpretava o bruxo Gellert Grindelwald.

“À luz dos eventos recentes, gostaria de fazer a seguinte curta declaração. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que me presentearam com seu apoio e lealdade. Fiquei emocionado e comovido com suas muitas mensagens de amor e preocupação, principalmente nos últimos dias. Desejo que saibam que fui convidado pela Warner Bros. a renunciar ao meu papel como Grindelwald em “Animais Fantásticos” e eu respeitei e concordei com esse pedido. Finalmente, eu gostaria de dizer isso. O julgamento surreal do tribunal do Reino Unido não mudará minha luta para dizer a verdade e confirmo que pretendo apelar. Minha força de vontade continua forte e pretendo provar que as acusações contra mim são falsas. Minha vida e carreira não serão definidas neste momento”

Além da carte de Johnny Deep, a Warner Bros também confirmou o desligamento do ator:

“Johnny Depp deixará a franquia “Animais Fantásticos”. Agradecemos a Johnny por seu trabalho nos filmes até agora. “Animais Fantásticos 3” está atualmente em produção e o papel de Gellert Grindelwald será reformulado com um novo ator. O filme vai estrear nos cinemas de todo o mundo no verão de 2022.”

Criada em 2016, Johny Deep atuou nos dois primeiros filmes da franquia “Animais Fantásticos”. Naquele ano, Deep e a também atriz Amber Heard se divorciaram após a ex-mulher acusar o ator de agressão doméstica. Ela chegou a pedir uma ordem de restrição contra Deep, mas ainda em 2016, ambos chegaram a um acordo.

Em 2018, quando já não movia nenhum processo contra Deep, Amber Heard escreveu no jornal Washington Post um artigo no qual narrava as agressões que sofreu e que segundo ela aconteciam quando Deep estava sob efeito de álcool e drogas. Na ocasião, Deep processou Amber por difamação e esse processo ainda está em aberto.

Já o “processo surreal em um tribunal do Reino Unido”, citado por Deep na carta em que anuncia sua demissão, se refere a uma ação que o ator perdeu contra o site britânico The Sun nesta semana. O tabloide chamou o ator de “agressor de esposa” em um artigo, e Deep processava o site por difamação, mas perdeu.