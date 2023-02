Volvo Car Brasil fecha janeiro como a marca premium mais vendida do país

Referência em veículos eletrificados, em janeiro deste ano, a Volvo vendeu 186 unidades do XC40 e do C40 100% elétricos, o que corresponde a 25% de participação no mercado. Com isso, a marca sueca também é a mais vendida no segmento premium, totalizando 821 unidades comercializadas no primeiro mês do ano.

“É um motivo de muita comemoração, mas não é surpresa. Isso é fruto de todo o trabalho que estamos construindo no Brasil, acreditando, incentivando e investindo na eletrificação. Com isso, os clientes ficam mais seguros em adquirir seu carro elétrico”, garante Marcelo Kronemberguer, diretor Comercial Brasil da Volvo Cars LatAm Hub. “Somando todos os veículos recarregáveis vendidos no Brasil (PHEV + BEV), somos líderes isolados com 35% de mercado”.

Entre os SUVs no mercado premium, a participação da Volvo é ainda maior, com 38,9%. Já o XC40 é líder de sua categoria, somando 33,8% de participação. Já o XC60 detém 56,4% em sua categoria, ocupando a primeira colocação.

Linha premiada

Com veículos tecnológicos, sustentáveis e seguros, toda a linha Volvo no Brasil foi premiada em 2022, com mais de 15 prêmios conquistados.

O híbrido XC90 recebeu o selo de Maior Valor de Revenda Autos 2022 da Auto Informe, sendo o Híbrido acima de R$ 500 mil que menos desvaloriza após um ano de uso.

Já o carro-chefe da marca, XC60 foi campeão em cinco premiações: Quatro Rodas, Motorshow, UOL, e L’Auto Preferita. A motorização dos dois icônicos híbridos da marca também recebeu o título da Auto Esporte de Motor do Ano acima de 2.000 cm3, com o 2.0 híbrido plug-in.

Os 100% elétricos, XC40 e C40, acumularam oito primeiros lugares, com destaque para Melhor Compra e Qual Comprar, da Quatro Rodas e AutoEsporte, que elegem as melhores opções de veículos para os consumidores. O C40 também levou o primeiro lugar na Motorshow, TopCar TV, Auto Esporte, Mobilidade Estadão e L’Auto Preferita.

Já o XC40 também venceu na nova premiação da revista Exame, sendo eleito o Carro Mais Confiável Acima de 300 mil reais.

Eletrificação

Com um plano de instalação de eletropostos interestaduais, em 2022 a Volvo encerrou o ano com mais de 1.000 carregadores AC, o tradicional Wallbox da marca, que carrega veículos híbridos e elétricos, espalhados por todo o país.

Além desses, já foram instalados sete eletropostos ultra rápidos em rodovias, que conectam mais de 2.050 km de estradas.

“Este ano temos a ambição de finalizar a primeira fase com mais seis instalações próximas ao estado de São Paulo, e iniciar a implementação da fase dois, que tem como principal objetivo expandir a nossa cobertura para outros estados”, reforça Rafael Ugo, diretor de Marketing do Volvo Cars LatAm Hub.

