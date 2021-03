Volta de Sex and the City não terá retorno de personagem icônico da série

A nova temporada de Sex and the City, que está sendo produzida pela HBO Max, não terá o personagem de Chris Noth, Mr. Big. Segundo a Page Six, Noth, 66, não estará em "And Just Like That", série de dez episódios especiais sobre a franquia de sucesso, que será transmitido pela HBO Max. Noth fazia o papel de namorado — e mais tarde marido — de Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker. No enredo da série, Bradshaw e Mr. Big eram namorados e trocaram votos no filme de 2008. Já em 2010 o casal lidava com problemas conjugais.

Ator Chris Noth como o personagem Mr. Big de Sex and The City ao lado da atriz Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw Ator Chris Noth como o personagem Mr. Big de Sex and The City ao lado da atriz Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw

Atualmente, Noth está no elenco de programas como The Equalizer, e com dois filmes em pré-produção: Brooklyn All American e Someday Algumime. Segundo o veículo, David Eigenberg, que interpreta Steve Brady, e a personagem Kim Cattrall também não voltarão.

Em janeiro deste ano, a HBO Max confirmou que a série terá dez episódios e a temporada terá o título “And Just Like That...”. Em um comunicado, a emissora disse que “a série seguirá Carrie, Miranda e Charlotte enquanto elas navegam na jornada da complicada realidade da vida e da amizade aos 30 anos para a realidade ainda mais complicada da vida e da amizade aos 50 anos”. As filmagens tem previsão de início para o fim da primavera.

O último episódio da série foi ao ar em 2004, e desde então foram lançados dois filmes: um em 2008 e a continuação em 2010. As quatro atrizes principais participaram dos longas, o que não acontece agora na retomada da série. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis estão confirmadas, já Kim Catrall, que interpreta Samantha Jones, a relações públicas com uma agenda cheia de romances, ficará de fora do revival.