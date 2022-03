Volta ao mundo em 180 dias: cruzeiro de luxo fará viagem por R$ 1 mi

Quem já leu o livro Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, com certeza já imaginou como seria estar no lugar dos personagens Phileas Fogg e Passepartout. Se uma viagem ao redor do globo é o auge das experiências de turismo, imagine então passar 180 dias em um cruzeiro de luxo. Esta é a proposta da Oceania Cruises a bordo do navio Insignia.

A viagem terá 6 meses de duração em alto mar, passando por 5 continentes e 96 destinos em 34 países. O cruzeiro também será exclusivo, para apenas 684 passageiros que partirão de Los Angeles para Nova York e irão cruzar três oceanos e 15 mares do Pacífico Sul até a Europa.

A volta ao mundo acontecerá a partir de 14 de janeiro de 2024 e fará paradas em mais de 100 locais de Patrimônio Mundial da UNESCO em 96 destinos, como a Ópera de Sydney, monumentos históricos em Kyoto e vulcões do Havaí.

Os viajantes também desfrutarão de 24 pernoites em destinos como Tóquio, Bangkok, Dubai e Barcelona. Nos locais participarão de eventos especiais em terra inclusos, como uma emocionante apresentação da arte chinesa de acrobacias no Shanghai Grand Teatro.

Iniciando a rota para o oeste, o Insignia navegará pelo Pacífico até as ilhas havaianas, seguindo para a Polinésia Francesa e as ilhas de Samoa.

O navio continua para o sul em direção aos fiordes da Nova Zelândia. Navegando pela Ásia, os hóspedes terão a chance de mergulhar em Bali, provar as culinárias japonesas de Tóquio e Kyoto e explorar as costas da Índia e da Península Arábica, seguidas por experiências em destinos em todo o Mediterrâneo e no norte da Europa antes de cruzar o Atlântico para finalizar a jornada na Costa Leste dos Estados Unidos, com sua escala final em Nova York.

Com tarifas a partir de 474.109 reais por pessoa em acomodação Varanda State Room, os pacotes podem chegar a custar até 1.054.669 reais por pessoa numa Suíte Owner’s.

O catálogo detalhado para o cruzeiro Volta ao Mundo 2024 em 180 Dias da Oceania Cruises podem ser encontrados em OceaniaCruises.com.

