“Você precisa saber da piscina”, dos lançamentos de Gal Costa e agenda em 2021

Desde novembro, Gal Costa vem lançando, pouco a pouco, regravações com convidados. Hoje (8), foram lançadas mais duas músicas, Baby em parceria com Tim Bernardes e Paula e Bebeto, com Criolo. Em fevereiro, as músicas irão compor seu novo álbum, Gal 75, o 40º da carreira da cantora. Além do lançamento, Gal está confirmada para dois festivais este ano, Coala, em São Paulo, e Rock the Mountain, em Itaipava.

Gravada muitos anos antes de Tim nascer, em 1991, Baby esteve presente no álbum de lançamento de Gal, Gal Costa em 1969. A música, escrita por Caetano Veloso, já foi gravada na voz de Rita Lee, no álbum de lançamento dos Mutantes em 1968, e recentemente por Gal em dueto com o cantor Rubel.

Porém, a parceria entre Tim e Gal não é de hoje. O músico, cantor e compositor da banda O Terno, já regravou sucessos da cantora baiana para o programa Versões, no canal Bis em 2019, e compôs a música Realmente Lindo para Gal, em 2018, lançada no álbum A Pele do Futuro (2018).

Foi na adolescência do cantor, hoje com 29 anos, que surgiu a fascinação pela cantora. “Gal foi amor à primeira ouvida. A classe e clareza no jeito que ela canta, os contrastes, o berro e o sussurro. A emoção e a energia, uma riqueza, uma exuberância… aquela síntese de tantas coisas que eu identificava no som tropicalista parece que tinham uma super-síntese, uma pérola, na voz da Gal”, conta através das redes sociais da gravadora Biscoito Fino.

Filho do músico Maurício Pereira, a música sempre esteve presente na vida de Tim. Para ele, basta um segundo ouvindo Gal para sentir a emoção. “A gravação original de Baby é pra mim um retrato mágico desse sentimento todo. Eu fico arrepiado, emocionado. Tem anos que eu ouço essa gravação e ela é cada vez mais gigante. Eu já tinha caído pra trás quando essa ídola minha gravou a minha canção Realmente lindo. Então, gravando Baby juntos eu bati no fundo da terra, na lua e voltei. É uma loucura. Uma alegria e honra que não dá pra explicar. I love you, baiana”, finaliza.

Assim como a parceria com Tim, o trabalho com Criolo não acontece pela primeira vez. Em 2015, Gal gravou Dez Anjos escrita pelo rapper e sambista com Milton Nascimento para o álbum Estratosférica. Na nova parceria, Criolo e Gal cantam juntos Paula e Bebeto, parceria de Milton e Caetano em 1978, para o álbum de Gal Água Viva (1978).

Criolo comenta sobre os projeto e a tríade com Gal e Milton. “Ter a oportunidade, mais uma vez, de participar de um disco da Gal, é uma honra muito grande para mim. Eu me sinto muito honrado e agradeço a ela, sempre, e ao Milton, sempre. Ter este segundo momento, poder participar deste álbum interpretando uma canção do Milton, agora eu e ela, é uma honra muito grande, eu só agradeço pelo carinho, pelo aprendizado e pela oportunidade. Me sinto com o coração transbordando de gratidão por essa oportunidade”, disse às redes sociais da Biscoito Fino.

O álbum Gal 75, terá as duas últimas faixas divulgadas no dia 22 deste mês, e lançamento em fevereiro pela Biscoito Fino. Desde novembro, foram divulgadas as canções Nenhuma Dor, com Zeca Veloso, Avarandado, com Rodrigo Amarante, Juventude Transviada com Seu Jorge, Meu Bem, Meu Mal, com Zé Ibarra, Negro Amor, com Jorge Drexler, Coração Vagabundo, com Rubel. Gal 75 contará ainda com parcerias de Silva e António Zambujo.

Para o mundo pós vacinação, são esperados dois shows da cantora. O primeiro em setembro no Festival Coala, ao lado de Maria Bethânia. Em novembro, a cantora sobe ao palco com Caetano Veloso no Festival Rock The Mountain, em Itaipava. Os ingressos dos dois dias do Rock The Mountain já estão esgotados.