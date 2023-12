Já provou café gelado? Bebida é aposta para o verão; saiba como fazer em casa

Com a chegada das altas temperaturas, a busca por maneiras de se refrescar se intensifica. Neste cenário, o café gelado se destaca como uma opção deliciosa e estimulante para aqueles que não vivem sem café, mesmo no calor. A bebida, além de proporcionar alívio nos dias quentes, oferece uma experiência sensorial única, com o sabor do grão aliado à refrescância.

Uma das receitas possíveis é chamada de cold brew, uma técnica de infusão a frio, sem a necessidade de aquecimento. O processo envolve a imersão lenta e prolongada de grãos de café moídos em água fria, geralmente de 12 a 24 horas. O resultado é uma bebida suave, menos ácida e repleta de nuances de sabor, que pode ser apreciada pura ou combinada com leite e xaropes aromatizados, gelo e fatias de frutas.

Aprenda a fazer Cold Brew em casa

Apesar de o processo ser longo, é possível fazer Cold Brew em casa e aproveitar essa bebida gelada e cheia de sabor. Aqui está uma receita básica:

Ingredientes:

- 600 ml de água filtrada, podendo ser gelada ou em temperatura ambiente;

- 130 g de café moído, idealmente com moagem grossa.

Modo de preparo:

Combine os dois elementos em um recipiente e misture. Tampe e leve à geladeira por um período de infusão de 12 a 24 horas. Quanto mais tempo o café repousar, mais forte e encorpado será o seu sabor.

Após o intervalo de tempo, filtre completamente o líquido transferindo-o para outro recipiente com o auxílio de um filtro de papel. Ao preparar o café coado, evite o uso do coador de papel. Opte, por exemplo, pela opção de pano, uma escolha sustentável que promove economia de energia e água.

O cold brew pode ser consumido puro, mas também faz parte da composição de alguns drinks. Misturá-lo com suco de laranja, por exemplo, resulta em uma bebida de sabor surpreendente e refrescante.

Café gelado é base para diversas receitas

Além do cold brew, é possível apreciar o café gelado de outras maneiras, como um frap, por exemplo:

Ingredientes:

• 200 ml de água filtrada;

• 1 colher (chá) de café solúvel;

• 1 colher (sopa) rasa de açúcar;

• Gelo a gosto.

Modo de Preparo:

Misture o café, o açúcar e a água com a ajuda de um mixer, batendo tudo até formar uma espuma cremosa. Coloque essa mistura e o gelo em uma coqueteleira e chacoalhe por pelo menos 30 segundos.

O café gelado também pode ser a base para um latte ice, com o sabor de sua preferência:

Ingredientes:

• 1 espresso ou 60 mililitros de cold brew;

• 1 colher (chá) de xarope do seu sabor preferido;

• 1 xícara de leite;

• Gelo

Modo de Preparo:

Em um copo, misture o leite com o xarope; adicione gelo e despeje o café por cima, com delicadeza, para criar um belo efeito degradê no recipiente.

Café gelado é sinônimo de praticidade para o dia a dia

Uma das vantagens do café gelado em relação ao tradicional cafezinho quente é a facilidade de armazenamento sem perder o sabor, desde que mantido refrigerado. Armazená-lo em garrafas térmicas é uma ótima opção para quem precisa de um pouco de energia ao longo do dia.

O café é tão versátil que combina com qualquer temperatura e estação do ano. Gostou das dicas? Agora é só segui-las e aproveitar o verão ao lado da sua bebida favorita.