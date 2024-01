Você conhece o turismo cafeeiro? Experiências unem destinos interessantes à história da bebida

Para muitas pessoas, viajar é uma das melhores experiências que existe. Afinal, além de relaxar, é possível conhecer novos lugares, pessoas e culturas. Para os amantes de café, unir as duas paixões e descobrir destinos que valorizam a história da bebida é uma boa pedida. E esse é o objetivo do turismo cafeeiro, modalidade que desperta cada vez mais adeptos, conectando lazer e história.

Tendências e inovações no turismo cafeeiro

Miriam Aguiar, Produtora de Cafés Especiais Orgânicos e Sustentáveis e Desenvolvedora de iniciativas de Turismo Rural e Desenvolvimento Humano na Fazenda Cachoeira (MG), explica que, como o Brasil tem 36 regiões produtoras de café, uma das tendências da modalidade é relacionar a experiência sensorial à identidade única de um lugar. Essa conexão pode ser feita através da indicação geográfica, da cultura e, também, da geografia e história local.

"É a oportunidade de propiciar, em uma única visita, o entendimento e a visão prática de cada etapa da produção do café e como existe tecnologia em cada uma delas, desde observar a pós-colheita, os processos de fermentação, as tecnologias de torra e, ainda, diferentes métodos de preparo que influenciam no sabor final da bebida", pontua.

Como os destinos estão se adaptando ao turismo cafeeiro?

A adaptação ao turismo tem trazido muitas oportunidades aos produtores e às origens. Investir em uma estrutura que proporcione conforto e segurança aos visitantes, sem perder a identidade do lugar, é essencial.

Segundo Miriam, a criação de rotas locais nas regiões também tem sido uma adaptação interessante. Outro ponto é a vinculação da culinária local como um incremento às experiências do café. Dessa forma, é possível agregar valor aos produtos locais a fim de reforçar e transmitir a cultura através dos sabores.

Turismo cafeeiro promove uma experiência única e memorável aos visitantes

Valmor Santos, Técnico em Cafeicultura pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Agente de Turismo Rural pelo SENAR MG e Especialista em Turismo Rural, defende a ideia de que o destino vai além da localização geográfica na qual está inserida a produção. Para ele, que é produtor e promove o turismo rural em sua propriedade cafeeira em Bueno Brandão (MG), a experiência está diretamente ligada à história do cafeicultor, bem como aos seus métodos produtivos.

"Assim como acompanhar uma produção, a interação com a natureza, a colheita participativa e a seletiva, a torra e a degustação, também fazem parte de roteiros diferenciados. Além disso, valorizar o pequeno produtor e sua região, incorporando elementos culturais e históricos, tornam estas vivências ainda mais significativas e enriquecedoras aos interessados pelo universo do café", afirma.

Descubra destinos pelo Brasil que valorizam o turismo cafeeiro

Rota do Café Especial, na Serra da Mantiqueira (MG);

Museu do Café, em Santos (SP);

Rota Verde do Café (CE);

Rota do Café do Norte, no Norte Pioneiro do Paraná (PR);

Vale do Café (RJ);

Serra do Caparaó (MG e ES);

Rota Turística do Café do Cerrado Mineiro (MG).

Viajar é muito bom. Tomar um café puro e de qualidade também. Agora que você já está por dentro do turismo cafeeiro e já sabe quais as principais rotas pelo Brasil, que tal unir as duas paixões e planejar um passeio incrível pelos locais apresentados? Prepare a sua mala e desfrute das belezas, sabores e história do Brasil. Boa viagem!