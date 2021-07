'Viúva Negra' estreia com incríveis US$80 milhões arrecadados nos cinemas

O filme de super-heróis da Disney e da Marvel, Viúva Negra arrecadou incríveis 80 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana em cartaz, quebrando o recorde de maior bilheteria em fim de semana de estreia desde o início da pandemia.

Em lançamento pioneiro no universo cinematográfico da Marvel, o filme estreou simultaneamente nos cinemas e no Disney Plus como parte da oferta 'Premier Access' do serviço de streaming, no qual os assinantes poderiam alugar Viúva Negra por 30 dólares extras.

A Disney informou que Viúva Negra gerou mais de 60 milhões de dólares "em gastos do consumidor com o Disney Plus Premier Access globalmente", marcando um raro momento em que um estúdio divulga receitas de aluguel digital.

No exterior, Viúva Negra arrecadou mais 78 milhões de dólares em bilheteria, aumentando a arrecadação global para 158 milhões de dólares.

A Disney não compartilhou os dados de audiência de Cruella, estrelado por Emma Stone e que havia sido lançado anteriormente, e do desenho animado Raya e o Último Dragão, que também havia estreado simultaneamente nos cinemas e no Disney Plus.

Não está claro se a Disney continuará divulgando números de aluguel digital para o filme de ação Jungle Cruise, que estreará nos cinemas e no Disney Plus no dia 30 de julho.

