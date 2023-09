Virgin Atlantic começa vendas para voo São Paulo-Londres em setembro; veja preços

A partir do dia 6 de setembro a Virgin Atlantic começa a vender as passagens para o voo entre São Paulo (aeroporto internacional de Guarulhos) e Londres (aeroporto de Heathrow). A partida inaugural está marcada para o dia 13 de maio de 2024 e a rota será diária entre as duas cidades. O preço das passagens partem de US$ 693 por pessoa, ida e volta, algo em torno de R$ 3.500 -- veja abaixo a tabela. Esse é o primeiro voo da companhia aérea para o continente sul-americano.

O voo terá duração de 11 horas e 55 minutos e será operada em uma aeronave Boeing 787-9. A nova rota conta com a parceria da Latam, que permitirá que viajantes de cidades de todo o Brasil, incluindo Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis, se conectem à capital inglesa, além de acumularem e utilizarem o Virgin Points, pontos do programa de fidelidade da companhia Flying Club.

Além disso, aqueles que viajam de São Paulo para Londres Heathrow terão a opção de se conectar aos destinos do resto do mundo operados pela Virgin Atlantic por meio do Terminal 3, incluindo destinos do Oriente Médio e Ásia, como Tel Aviv, Mumbai, Deli e Shangai.

Preço do voo entre SP e Londres

Cabine Tarifas de ida e volta por pessoa a partir de: Econômica US$ 693 Premium US$ 1.066 Executiva US$ 3.088

Tripulação falando português

A companhia promete oferecer uma experiência pensada para passageiros brasileiros. De acordo com a Virgin Atlanti, todos os voos operados com destino ao Brasil terão tripulação de cabine que fala português, além de seleção de filmes e programas de TV brasileiros. Os viajantes poderão fazer reservas online ou pelo telefone, com opções de parcelamento que em breve estarão disponíveis.

“Começamos oficialmente a contagem regressiva para a nossa tão esperada chegada a São Paulo. É justo que o 40º aniversário da Virgin Atlantic seja celebrado com a nossa entrada em um continente totalmente novo, simbolizando um período contínuo de crescimento. São Paulo é a escolha perfeita para nós, uma metrópole movimentada que atende às diferentes necessidades de nossa rica base de clientes”, celebra Justin Bell, country manager da empresa no Brasil.

Avião tem bar

O Boeing 787-9, aeronave que irá operar a nova rota ao Brasil, tem um bar a bordo, onde é possível conversar com amigos e tomar um coquetel preparado pela tripulação.

Em termos de serviços e bordo, a Virgin Atlantic oferece três classes de cabine: Classe Executiva, Premium e Econômica. Há serviço de alimentos e bebidas gratuito em todas as cabines, servido pela tripulação da companhia aérea, além de mais de 300 horas dos mais recentes filmes, programas de TV e música, e conexão Wi-Fi em toda a sua frota.