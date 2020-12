Virada em casa? Patti Smith, Kiss e mais de 25 artistas para assistir ao vivo

Em um ano em que os shows se transformaram em lives, não seria diferente esperar o mesmo para o ano-novo. De sua casa, nos Estados Unidos, Patti Smith fará uma apresentação para o mundo inteiro (com exibição na rua, em Londres). Já para quem gosta de um rock clássico o Kiss fará o primeiro show de sua turnê de despedida, que foi adiada neste ano. Para aqueles que curtem música eletrônica, mais uma edição do festival belga Tomorrowland.

Patti Smith

Em 1971, Patti Smith subiu ao palco pela primeira vez para cantar suas poesias acompanhada do músico Lenny Kaye, em Nova York. O produtor Sandy Pearlman, que assistiu ao show, falou com ela após a apresentação e sugeriu que gravasse um disco. O resto é história. Horses foi lançado em 1975 e até hoje é um ícone da música punk americana.

Cinquenta anos após o lançamento em Nova York, Smith sobe ao palco para comemorar o aniversário do álbum, desta vez em Londres, para o mundo inteiro ouvir. A curadoria da apresentação foi feita pelo artista digital Josef O’Connor e combinará arte, música, poesia e duas performances gravadas, uma à meia-noite na véspera de ano novo (horário de Londres) e outra no dia 20 de janeiro, para a posse presidencial americana.

A cantora Patti Smith fará duas homenagens em sua apresentação de ano-novo: uma para os trabalhadores da área da saúde inglesa e outra para Greta Thunberg. A cantora Patti Smith fará duas homenagens em sua apresentação de ano-novo: uma para os trabalhadores da área da saúde inglesa e outra para Greta Thunberg.

Durante a apresentação, que será na Picadilly Circus, a artista cantará uma nova versão da música Peaceable Kingdom. Escrita após os atentados de 11 de setembro, Smith vai dedicar a música aos 100 trabalhadores do sistema de saúde inglês que morreram de covid-19. Ao The Guardian, ela disse que “é muito triste quando perdemos pessoas que trabalham tanto para reconstruir nosso mundo”. A apresentação também terá outra homenagem: um poema será lido para a ativista ambiental Greta Thunberg, que, em janeiro, vai comemorar 18 anos.

A apresentação pode ser conferida no vídeo abaixo, amanhã (31) a partir das 19h45, horário de Brasília.

Kiss

Com quase 50 anos de carreira, a banda Kiss decidiu se aposentar. Mas não sem antes fazer uma turnê mundial de despedida. E por razões que todos conhecemos: 2020 não foi o melhor ano para concretizar os planos. Assim, a banda se reúne na virada do ano para o primeiro show de despedida.

Direto de Dubai, no Hotel Atlantis, o quarteto será filmado por mais de 50 câmeras com definição 4k, transmitindo 360 graus dos 80 metros de palco. Além disso, mais de 1 milhão de dólares foram gastos em pirotecnia.

O show terá início às 15 horas (horário de Brasília) e será transmitido online no streaming FITE por 39,99 dólares. Haverá um pré-show de 1 hora de duração antes do início da apresentação.

Tomorrowland

Após a primeira apresentação digital do festival Tomorrowland, em julho, no ano novo o projeto será retomado. O gigante festival terá 7 horas de duração e contará com Meduza, Martin Garrix, David Guetta, Diplo e mais de 25 artistas no line up. Adaptado para acontecer em todos os fusos horários, o evento permitirá que fãs de EDM se conectem (ainda que em casa) com pessoas de todo o mundo. O ingresso custa a partir de 20 euros e pode ser comprado neste site.