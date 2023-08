Vinícola de São Roque (SP) lança primeiro vinho de inverno em lata

A vinícola Góes, de São Roque, no interior de São Paulo, vai lançar no dia 19 de agosto o primeiro vinho de inverno em lata. A novidade será apresentada durante o São Paulo Wine Fest, realizado entre os dias 18 e 27 de agosto, em São Roque. O evento vai apresentar ao público diversas experiências enológicas espalhadas pela cidade e em vinícolas da região.

O vinho é chamado de inverno quando a colheita das uvas ocorre na época mais fria do ano, invertendo o ciclo tradicional de produção da bebida. A técnica foi introduzida principalmente em São Paulo e Minas Gerais para fugir da colheita durante o verão, onde as chuvas são mais constantes, fazendo com que a uva se deteriore de forma mais rápida.

Para o São Paulo Wine Fest, a vinícola Góes vai colocar a versão enlatada do tinto uva Syrah, 2022. Todo o conceito da lata foi desenvolvido em parceria com a Ball Corporation – maior fabricante de latas do mundo. O vinho exclusivo estará disponível para compra nos principais eventos do festival por R$ 22, cada um. Haverá venda online também em kits promocionais, com as taças coloridas, nos eventos do Grupo Baco.

São Paulo Wine Fest

Vinhos de 12 países estarão presentes no São Paulo Wine Fest. Todas as atividades são realizadas na cidade de São Roque, a 60 quilômetros da capital paulista, com degustações, workshops, palestras e almoço harmonizado. O preços das atividades variam de R$ 50 a R$ 429.

A programação completa e os ingressos podem ser adquiridos pelo site.