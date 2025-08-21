Casual

Vinícola chilena VIK faz 'colheita' da primeira safra para vinho elaborado no Brasil

Essa será uma oportunidade para apaixonados e entusiastas experimentarem os rótulos da vinícola, incluindo o icônico VIK safra 2021

(Mensent Photography/Getty Images)

(Mensent Photography/Getty Images)

Gilson Garrett Jr.
Repórter de Lifestyle

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 05h52.

A vinícola VIK é uma das mais renomadas do Chile e do mundo. Em 2023, ocupou o terceiro lugar no ranking das melhores vinícolas globais. Fundada em 2006 por Alex e Carrie Vik em Millahue, no Vale do Cachapoal, a VIK terá um pé no Brasil. Melhor dizendo, muitos pés de videiras para a elaboração de vinho em solo brasileiro.

Embora o plantio dos primeiros vinhedos ainda não tenha ocorrido, a vinícola realizará, no final de setembro, uma colheita simbólica na estrutura que será instalada em Araçoiaba da Serra, a cerca de duas horas de São Paulo. Os ingressos para o evento já estão esgotados, demonstrando o grande apetite e interesse do consumidor brasileiro pelos vinhos VIK.

Essa será uma oportunidade para apaixonados e entusiastas experimentarem os rótulos da vinícola, incluindo o icônico VIK safra 2021, que recebeu 100 pontos no guia do crítico renomado James Suckling. Toda a degustação será conduzida por Cristián Vallejo, enólogo da VIK, reproduzindo o mesmo modelo que já acontece no Chile.

Vallejo explica que está realizando um estudo do solo, similar ao que foi feito no Chile há 20 anos, para iniciar a elaboração no Brasil. "Sei que temos um terroir muito próximo de São Roque, que já produz vinhos muito bons. Vamos realizar um estudo geológico para garantir que o vinho tenha a nossa qualidade", detalha.

Ainda sem definir quais uvas serão testadas, a ideia é aproveitar as variedades já cultivadas na região, incluindo a técnica de poda invertida, que contribui para a melhoria da qualidade dos vinhos. Uma das castas mais usadas, com bons resultados, é a Syrah, que deve estar entre as primeiras a ser testada.

Cristián Vallejo, enólogo da VIK. (Divulgação/Divulgação)

Hotel VIK e residencial

O braço da vinícola no Brasil faz parte de um projeto maior, chamado Fazenda Vista Verde. Esse empreendimento é liderado pela LN Urbanismo, com orçamento que pode chegar a R$ 350 milhões. O espaço incluirá área residencial para construção de mansões, piscina de ondas, um hotel — o primeiro da marca VIK no Brasil —, além da vinícola.

O projeto é considerado um marco na empresa por sua ambição e por focar principalmente nos moradores da região metropolitana de São Paulo, onde está concentrado grande parte do PIB brasileiro. A Fazenda Vista Verde tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2025, com 160 lotes de no mínimo 2 mil m² cada.

"A VIK tem em sua história a arte, presente na produção dos seus vinhos e em seus hotéis. A Fazenda Vista Verde tem a arte como valor principal em toda sua criação, e em breve o público brasileiro poderá usufruir dos frutos dessa união", afirma Adrian Estrada, CEO do Grupo Luan, do qual a LN Urbanismo faz parte.

