O atacante Vinicius Jr estreia no mercado de NFTs esportivas

Em ascensão, Vinicius Jr, o camisa 20 do Real Madrid, é considerado o atleta de futebol mais valioso do mundo. Com apenas 21 anos, o atacante brasileiro já tem valor de mercado de 166,4 milhões de euros, de acordo com estudo publicado pela CIES Football Observatory, e agora terá momentos marcantes de sua carreira transformados em NFTs, os tokens não-fungíveis, únicos e indivisíveis.

O mercado de NFTs esportivas tem um valor estimado de 15 bilhões de dólares e vem crescendo em um ritmo acelerado. Os NFTs são propriedades digitais, um certificado que garante que o item comprado no mundo virtual é original e que assegura o domínio ao comprador.

O token não-fungível atribui um valor monetário a um item inestimável para um público, um negócio que envolve investidores e colecionadores. E, por isso, é um mercado em ascensão. A EXAME, por exemplo, acaba de anunciar a emissão de capas atuais e históricas da revista neste formato.

O projeto foi idealizado por Gabriel David, empresário brasileiro que está à frente da Haritz, empresa de entretenimento e inovação. Foi David que aproximou Vinicius Jr com o maior marketplace de NFT do mundo, OpenSea, e a desenvolvedora HotCafe para a criação da coleção.

Para o atleta, será lançado um conteúdo exclusivo composto por dois tipos de NFTs, as únicas e os cards: ou seja, três únicas e 10 cards de momentos históricos da carreira do jogador, sendo cada card com 10 unidades. O lançamento será na próxima terça-feira, 1 de fevereiro.

Os compradores das NFTs únicas terão, cada um deles, direito a uma partida online de futebol com a participação do craque. E mais, aqueles que adquirirem os cards concorrerão a um sorteio que também garantirá ao vencedor o direito a uma partida de futebol online.

Por último, um bolão será criado sobre os jogos da temporada e o vencedor ganhará uma chuteira autografada do jogador. Os membros da comunidade receberão um vídeo exclusivo do atleta para quem faz parte da comunidade dela no Discord do projeto.