Vinhos rosés em promoção: 10 rótulos a até 68 reais para o calor

Os vinhos rosés caíram nas graças da crítica e dos consumidores e agora são chamados de champanhe dos millenials. Outro apelido é água dos Hamptons, em razão do apreço que os habitués dessa região no estado de Nova York têm pela bebida. O cantor Jon Bon Jovi e seu filho, Jesse Bongiovi, por sinal, lançaram o deles, o Diving into Hampton Water. De acordo com a consultoria Wine Intelligence o consumo dos rosés cresceu 84% na Alemanha entre 2007 e 2017 – no mesmo período, o salto foi de 60% na Inglaterra e de 33% nos Estados Unidos. Recomenda-se o consumo à beira da piscina, sem comida alguma para acompanhar, ou em conjunto com saladas, peixes, frutos do mar e entradinhas. Veja ofertas de vinhos do tipo com boa relação custo-benefício, impulsionadas pela “Black Friday brasileira”.

Partridge Flying Malbec Rosé 2019

A uva malbec também pode dar origem a rosés levinhos e equilibrados. É o que prova este rótulo produzido pela vinícola Viña Las Perdices, localizada em Mendoza, na Argentina, a terra dos malbecs encorpados.

Preço promocional: R$ 52,82 (para não sócios)

Preço original: R$ 59,90

wine.com.br

Importadoras vendem rótulos a até 68 reais Importadoras vendem rótulos a até 68 reais

Les Calandières Terres du Midi Rosado 2019

É elaborado com uvas diversas na prestigiosa região de Languedoc Roussillon, na França, pela vinícola Castel.

Preço promocional: R$ 55,90

Preço original: R$ 77,90

evino.com.br

Carmen Insigne Aperitif Cabernet Sauvignon Rosé 2018

Elaborado pela Viña Carmen, do Chile, é um blend de uvas cabernet sauvignon (85%) e syrah (15%).

Preço promocional: R$ 69,82

Preço original: R$ 87,27

mistral.com.br

Terras de Estremoz Regional Alentejano Rosé 2019

Castelão, aragonez e touriga nacional são as uvas que dão corpo a este rosé português, elaborado pela vinícola Encostas de Estremoz, situada no Alentejo.

Preço promocional: R$ 44,59 (para não sócios)

Preço original: R$ 66,90

wine.com.br

Um dos rosés com boa relação custo-benefício Um dos rosés com boa relação custo-benefício

Pérola da Vinha Rosado Vinho Verde DOC

Quem produz é Manuel da Costa Carvalho Lima & Filhos, situados na região portuguesa na qual brotam os chamados vinhos verdes. Combina um mix de uvas.

Preço promocional: R$ 44,80

Preço original: R$ 59,90

evino.com.br

Urmeneta Rosé 2019

Para elaborá-lo, a centenária vinícola Urmeneta, do Chile, junta as uvas cabernet sauvignon e merlot. Como é comum na elaboração de vinhos do tipo, o amadurecimento é feito em tanques de inox.

Preço promocional: R$ 41,06 (para não sócios)

Preço original: R$ 49,90

wine.com.br

Santa Angelica Rosé 2019

Mais um rosé chileno, este produzido no Valle Central pela vinícola Ravanal. Mistura uvas merlot e syrah.

Preço promocional: R$ 32,90

Preço original: R$ 54,90

evino.com.br

Importadoras criam ofertas com boa relação custo-benefício Importadoras criam ofertas com boa relação custo-benefício

Toro Loco D.O.P. Utiel-Requena Rosé 2019

Mais avermelhado, é produzido com a uva bobal, típica da região de Utiel-Requena, na Espanha, favorecida pelo frescor do Mar Mediterrâneo.

Preço promocional: R$ 46,94 (para não sócios)

Preço original: R$ 74,90

wine.com.br

El Taller Rosé

Uruguaio, o rótulo da Aurora, desenvolvido na região de Canelones, combina diversas uvas.

Preço promocional: R$ 36,90

Preço original: R$ 59,90

evino.com.br

Um dos vinhos rosés em promoção Um dos vinhos rosés em promoção

Aimone Vino Rosato d’Italia

Na avaliação do crítico italiano Luca Maroni, trata-se de um rosé que vale 93 pontos. O rótulo, que combina várias uvas, é desenvolvido pela vinícola italiana Provinco.

Preço promocional: R$ 59,90

Preço original: R$ 89,90

evino.com.br