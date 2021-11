Vinhos romenos: 6 rótulos para ir além do circuíto tradicional

Quando se fala dos maiores produtores de vinhos do mundo, é natural que se pense na França, Itália, Espanha e Portugal. Mas e a Romênia? Privilegiado pela localização, clima e relevo, durante muito tempo o país localizado no sudeste europeu foi o quinto maior produtor do continente, com destaque para os vinhos brancos.

Plantadas pela primeira vez ao longo das margens do Mar Negro há cerca de 3.000 anos, as videiras romanas se espalharam por todo o país e prosperaram na Transilvânia durante a Idade Média, com a chegada dos produtores de vinho saxões. A perda de seus mercados tradicionais na Europa Oriental levou a uma reestruturação significativa de suas vinhas – apenas aquelas com potencial de boa qualidade sobreviveram com a ajuda da União Europeia e de outros investidores ocidentais.

Hoje em dia, a Romênia não é mais tão conhecida por seus vinhos como já foi no passado, mas continua produzindo rótulos que fogem do circuíto tradicional e surpreendem pela qualidade. A maioria dos vinhos produzidos na região é vendida localmente, e apenas 3% da produção é exportada. Para os brasileiros que quiserem experimentar o sabor romeno, a importadora Wine Lovers acaba de incluir 6 novos rótulos em seu portfólio. Confira:

BYZANTIUM BLANC

-

Byzantium blanc é um vinho de cor verde-amarelada clara e brilhante. O sabor é redondo, vibrante e generoso, com delicados aromas de abacaxi, melão e sabugueiro derivados da Sauvignon Blanc e frutos amarelos maduros derivados da Chardonnay. As notas sutis de pêssego maduro e damasco revelam a delicadeza da Viognier. Esse rótulos é produzido na região de Dealu Mare, que compartilha a mesma latitude com Bordeaux e Piemonte, com um microclima quente e seco típico e os outonos bastante longos que favorecem um amadurecimento lento e completo das uvas. É um vinho perfeito para harmonizar com peixes leves grelhados, frutos do mar, carnes brancas cozidas, saladas e legumes grelhados.

BYZANTIUM ROSÉ

-

Byzantium rosé tem cor salmão alegre e brilhante. No nariz, revela notas frescas de flores delicadas, especiarias, framboesas, morangos, cerejas e toques sutis de toranjas vermelhas. Na boca é exuberante, com notas florais sutis e notas de pimenta vermelha, resultando em um final persistente. Belo equilíbrio entre a fruta e a acidez no paladar. O rótulo também é produzido em Dealu Mare e harmoniza com saladas, camarão, peixes e frango grelhado.

PRAHOVA VALLEY

-

Prahova Valley é um vinho branco fresco, bem equilibrado com sabores delicados a frutas exóticas e notas de sabugueiro e capim-limão. O rótulo é produzido em Dealu Mare, na vinícola The Iconic Estate, a maior produtora e distribuidora de álcool da Romênia. Esse vinho harmoniza com peixes, saladas, queijos leves e marisco.

PRAHOVA VALLEY FETEASCA NEAGRA

-

Prahova Valley Feteasca Negra é rico em cor e corpo, apresentando aromas a folha de videira e pão acabado de cozer, complementados por intensa ameixa defumada e carvalho cremoso, uma estrutura sólida e sabores picantes que perduram num final longo. A região vinícola de Dealurile Munteniei (Muntenia’s Hills) fica no sul da Romênia e pertence à área das Colinas Sub Cárpatos. É famosa pelas suas excelentes condições naturais (terroir) no cultivo das vinhas. O rótulo harmoniza com massas, pratos de carnes vermelhas e queijos finos.

PRAHOVA VALLEY MERLOT

-

Prahova Valley Merlot é um vinho vigoroso e bem equilibrado nos sabores que revela aromas de ameixas e cerejas pretas. O sabor é dominado pelas notas de framboesa, baunilha e especiarias, revelando uma excelente profundidade de sabor. Esse rótulo combina com pratos de carne vermelhas, carnes de porco, legumes grelhados e queijos.

PRAHOVA VALLEY MERLOT ROSÉ

-

Prahova Valley Merlot Rosé é um vinho fresco e frutado, repleto de frutas vermelhas e pretas maduras. A sua estrutura e acidez equilibrada conferem ao vinho longitude e elegância no final de boca. Excelente para harmonizar com aperitivos, saladas e pratos de carnes brancas.