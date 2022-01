Bordeaux, Borgonha e Alsácia: vinhos para viajar à França sem sair de casa

"Se você não pode viajar pelo país, viaje na França através dos vinhos", aconselha o fundador do e-commerce Edega Philippe de Nicolay Rothschild, representante no Brasil de uma das mais tradicionais produtoras de vinhos do mundo, a vinícola Château Lafite Rothschild.

A pedido da EXAME, o e-commerce de Rothschild recomenda alguns dos melhores rótulos de 3 dos terroirs mais famosos do mundo: Bordeaux, Borgonha e Alsácia. "A França é um país conhecido por duas coisas na gastronomia. Queijos e vinhos. Entre os vinhos, existem 3 regiões principais: a primeira é Bordeaux, o lar do cabernet sauvignon, do merlot, da elegância e dos taninos macios", diz Rothschild. "Do outro lado, tem a Borgonha. Por lá, duas uvas reinam: a pinot noir, que faz os grandes vinhos tintos da região, e a chardonnay, que dá origem aos melhores vinhos Brancos... Indo mais ao leste, você encontra a Alsácia, um lugar muito frio no inverno e muito lindo no verão. Lá, as uvas são riesling, que dão origem àqueles vinhos brancos que te fazem sorrir."

Em parceria com a EXAME, a Edega oferece descontos exclusivos aos leitores. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Confira a seleção da Edega para esse final de semana

Riesling Cuvée Colette Domaine Weibach 2018

Este riesling da região de Alsácia é uma preciosidade: leve, refrescante, aromático e saboroso. Na boca, apresenta uma leve acidez e sabores de pêssego. Conquistou recentemente 91 pontos na Wine Spectator. Harmoniza com peixes crus ou cozidos, frutos do mar, chucrute (Sauerkraut), frango ao vinho e queijo de cabra. Combina bem com a gastronomia asiática. Além de queijos cremosos e maduros. Preço: 610,00 reais no edega.com.br.

Daniel Etienne Defaix Chablis Vieilles Vignes 2015

O Chablis Vieilles Vignes 2015 é um vinho produzido a partir de vários mostos dos diferentes premiers crus do produtor Domaine Daniel-Etienne Defaix, e de uma cuidadosa escolha de videiras com idade média de 51 anos, algumas plantadas em 1905. Nessa safra de 2015, o Vieilles Vignes apresenta um estilo muito "Chablisien", com frutas cítricas frescas e mineralidade marcante. Na boca, o estilo Defaix sempre procura por um vinho muito bem equilibrado entre, frescor e potência, e um longo final, que poderia dar inveja a vários premiers crus de outros produtores. Preço: 485,00 reais no edega.com.br.

Château Paradis Casseuil Domaines Barons de Rothschild 2017

O Paradis Casseuil é um vinho encantador! De cor vermelha com reflexos roxos e bom brilho. O nariz é dominado por notas de especiarias, de amêndoas grelhadas e de um toque tostado, além de uma fruta intensa. A boca é bem equilibrada e redonda, com taninos mais marcados no final. Um Bordeaux moderno sem perder a elegância, que é a marca registrada da Lafite Rothschild. Harmoniza com carnes greladas ou assadas. Preço: 290 reais no edega.com.br.