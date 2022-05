Vinhos laranjas: como são produzidos e o que dá a tonalidade âmbar?

Não tão comuns nas adegas, os vinhos laranjas são feitos com uvas brancas e a coloração âmbar aparece devido às técnicas de maceração e fermentação da fruta. Um dos rótulos presentes na Edega é o vinho chileno Attilio & Mochi Amber 2019, da vinícola de Marco Attilio.

"Marco Attilio mostrou todo o seu talento na produção de um vinho laranja com bastante equilíbrio, corpo e complexidade. Esse é um vinho que já foi premiado como vinho revelação pelo Guia Descorchados e continua com ótimas pontuações", comenta Philippe de Nicolay Rothschild.

A produção é limitada, foram produzidas apenas 1.378 garrafas em 2019. "Por sorte, conseguimos algumas garrafas que já são apreciadas em diversos mercados do mundo. Como o vinho não é filtrado, ele pode apresentar uma certa turbidez, inclusive, você pode fazer uma decantação prévia ou misturar os sedimentos antes de servir na sua taça. O Amber apresenta uma complexidade aromática varietal que impressiona e, à medida que evolui na taça, o vinho ganha mais aromas e sabores. Por ser um vinho versátil, ele pode ser bebido como um branco encorpado ou um tinto leve".

A safra 2019 é uma blend de Roussanne, Viognier e Sauvignon Blanc e harmoniza com massas com trufas brancas, atum selado com vegetais grelhados, um cordeiro temperado e paella.

"A Roussanne tem uma linda cor de cobre dourado, e é a cor que mais colabora com a coloração Âmbar do vinho. Viognier e Sauvignon foram colhidos em março, enquanto Roussanne em maio. O vinho envelheceu por 18 meses, aproximadamente 60% em barris novos. O vinho é engarrafado sem estabilizar e sem filtragem. Esse vinho é propenso a formar cristais no fundo da garrafa" comenta Rothschild.

