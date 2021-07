Vinhos de inverno: dez rótulos para a estação mais fria do ano

Se o verão é dos rosés e espumantes, o inverno é sem dúvida dos tintos encorpados, amadeirados e com alto teor alcoólico.

Uvas como Touriga Nacional, Tempranillo, Syrah, Pinotage, Nero d´Avola, Malbec e Cabernet Sauvignon são as queridinhas dos dias mais frios, pois dão origem a vinhos mais encorpados, aromáticos e concentrados.

A pedido da EXAME, sommeliers dos e-commerces e importadoras Cellar vinhos, Evino, Portus Cale e Wine indicam dez rótulos perfeitos para a estação mais fria do ano. Confira:

Peñalolen Cabernet Sauvignon

-

Depois de anos adquirindo experiência em vinhedos de Saint-Émilion, renomada região de Bordeaux, Jean-Pascal Lacaze decidiu implementar as técnicas que aprendeu em vinhedos do Valle del Maipo, no Chile. Peñalolen é um corte clássico de Bordeaux, com predominância de Cabernet Sauvignon e pequenas porcentagens de Cabernet Franc, Merlot, Carménère, Syrah e Petit Verdot. No nariz aparecem notas de cassis, cereja, especiarias e um toque herbáceo; em boca apresenta boa estrutura e taninos redondos, ideal para carnes assadas e queijos como o parmesão. Preço: 129,90 reais.

António Maçanita FitaPreta Alentejano

-

A vinícola FitaPreta, eleita o Melhor Produtor do ano de 2020 pela Revista de Vinhos, traz a tipicidade do Alentejo por meio deste vinho intenso. As uvas são colhidas à mão e a fermentação acontece de forma espontânea. Depois de finalizada, 50% da bebida passa nove meses em carvalho francês e os outros 50% envelhecem em cuba de inox, preservando o caráter da fruta. Tudo isso resulta em um rótulo encorpado, com taninos firmes e muito rico, com aromas de frutas pretas frescas, notas de erva seca e toffee. Combina com pratos como cozido português e polenta com molho de agrião. Preço: 159,90 reais

Partridge Flying Cabernet Sauvignon

-

Com perfeito equilíbrio entre fruta e madeira, este tinto é produzido em Mendoza, principal região vitivinícola da Argentina. Leve e fácil de beber, esse vinho combina com refeições do dia a dia e momentos descontraídos. Harmoniza com penne ao sugo, polpetone recheado, risoto de queijo, pizza marguerita, iscas de filé acebolado e panqueca de carne. Preço: 39,90 reais.



Finca Martha Merlot

Um Merlot elegante elaborado com uvas provenientes de vinhedos localizados em Mendoza, uma das melhores regiões da Argentina. Apresenta aromas de frutas pretas com especiarias e um paladar aveludado e elegante. Uma ótima pedida para acompanhar caponata de berinjela com uva passa, abobrinha recheada com arroz e carne moída, empanadas de carne, filé de frango parmegiana, bife acebolado, quesadilla de carne com queijo ou pizza portuguesa. Preço: 42,90 reais.

Château la Rose

-

O Château cultiva mais de 50 hectares de Cabernet Sauvignon, Melot, Sauvignon Blanc e Sémillon. A colheita é realizada nas primeiras horas do dia para manter o frescor da fruta, que se reflete no estilo puro e fresco desse corte de Merlot e Cabernet Sauvignon. Ideal para acompanhar massas, carnes ou pizzas. Preço: 138,00 reais.

Les Rouchaux

-

Les Rouchaux é uma parcela com solos profundos e pouco estresse hídrico, o que produz vinhos mais macios e menos austeros que as outras cuvees de Moulin-à-Vent, um dos Crus mais desejados de Beaujolais por ser reconhecido por produzir os vinhos com maior potencial de envelhecimento da região. Delicioso e muito gastronômico, é um vinho que tem densidade de sabor no paladar e ao mesmo tempo muita leveza e frescor. Combina com queijos e salames. Preço: 356,00 reais.

Domaine Taupenot

O Bourgogne Passetoutgrain é um corte de Pinot e Gamay, como manda a apelação pouco conhecida fora da Borgonha. As uvas são de um lieu-dit em Morey St. Denis chamado Croix Jeanniard. O vinho apresenta uma fruta vermelha bem fresca e viva, terrosidade leve e toque floral. Um vinho alegre, fácil de beber, de qualidade excepcional e que acompanha muito bem preparações com cogumelos. Preço: 223,00 reais.

Bacalhôa Chardonnay

-

O Chardonnay Bacalhôa apresenta aromas de frutas tropicais maduras mescladas com nuances cítricas, notas minerais e toque abaunilhado. Seco, tem corpo médio e acidez refrescante. Harmoniza muito bem com fondues e sobremesas de chocolate. Preço: 199,00 reais.

Bueno Bellavista Estate Pinot Noir

O Bueno Bellavista é produzido com uma uva delicada e complexa da Campanha Gaúcha. O rótulo é 100% Pinot Noir e esbanja aroma de frutas vermelhas, como morangos e framboesas. Na boca, o sabor é estruturado e vibrante, com a acidez ideal para harmonizar com carnes vermelhas. Preço: 85,00 reais.

Moscatel de Setúbal

O Moscatel de Setúbal é um vinho com alto teor alcoólico e alto residual de açúcar, com corpo e acidez ideais para degustar com as sobremesas mais doces. O vinho possui aroma intenso e apresenta notas florais de flor de laranjeira e rosas, passas, amêndoas e mel. Preço: 199,00 reais.