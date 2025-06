Vinho italiano raro criado para a China vira sensação no mundo e chega ao Brasil: só 160 garrafas

Conhecido como um dos ícones dos vinhos italianos, o Amarone é elaborado a partir de uvas como Corvina, Rondinella e Molinara, variedades típicas da região de Valpolicella, no Vêneto. O processo de vinificação, chamado "appassimento", consiste em deixar as uvas secarem em prateleiras de bambu, em ambientes ventilados, geralmente durante o inverno, por um período que pode variar de semanas a meses.

Esse processo concentra os açúcares e os sabores das uvas, resultando em um vinho mais encorpado e doce, não a ponto de ser um vinho de sobremesa. Por essas características, o Amarone é um vinho que pode ser guardado por 20, 30 anos ou mais.

Devido a essas qualidades, o Amarone se tornou um dos vinhos mais desejados do mundo. A vinícola italiana Masi, cuja importadora no Brasil é a Grand Cru, elabora rótulos dessa denominação desde 1772 e, até hoje, é gerida pela mesma família, que já está na oitava geração à frente do negócio. A Masi foi a primeira vinícola da região a levar seus vinhos para fora da Itália e atualmente seus produtos estão presentes em mais de 150 países.

"O Brasil ocupa atualmente a 16ª posição, mas queremos que ele se torne o 10º", afirma Federico Tassinari, export manager da vinícola. Ele esteve em São Paulo, da primeira semana de junho, para apresentar as novidades da Masi que chegam ao Brasil. Mais de 20 rótulos da vinícola estão disponíveis no portfólio da Grand Cru. Um dos mais comentados durante o encontro com Federico foi um vinho elaborado inicialmente para o mercado chinês, mas que conquistou a preferência de outros países.

Microlote

O microlote do Masi Costera Amarone Clássico Edição Especial Ano da Serpente tem uma produção anual de apenas 6.000 garrafas (para comparação, a Masi elabora 7 milhões de garrafas por ano) e foi criado com o tema do animal do horóscopo chinês. Por isso ele despertou tanta atenção entre os apreciadores de vinhos.

Para o Brasil, foram reservadas apenas 120 garrafas, com preço de R$ 1.119,90, também importadas pela Grand Cru. A estratégia é disponibilizar esse produto a um público muito exclusivo.

O rótulo da garrafa é adornado com o tema da serpente e vem em uma caixa especial. A bebida é da safra 2019, elaborada segundo as técnicas tradicionais do Amarone. O vinho apresenta aromas de frutas pretas, como ameixas, amoras e cerejas, taninos firmes, acidez equilibrada e um final persistente e aveludado na boca. É daqueles rótulos para comprar a guardar. Tem potencial de guarda de pelo menos três décadas.