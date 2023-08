Vinho chileno de microlote e que foge do comum desembarca no Brasil

Quem começa a beber vinho ou quer dar um salto na experiência enogastronômica agora tem mais uma opção na prateleira. Desembarcaram no Brasil os vinhos da vinícola chilena La Prometida, trazidos pela importadora Berkmann Wine Cellars. A seleção contempla uvas provenientes de vinhedos de baixa intervenção, mantendo a expressão máxima dos terroirs dos vales de Cauquenes, Maule e Itata, todos no Chile.

A vinícola trouxe ao Brasil duas linhas, a Revoltosa e a Dichosa. A primeira é composta pelos tintos Barbera, Cinsault, Merlot, País, Nebbiolo, Syrah, Cabernet Sauvignon e Carménère. Nas opções de brancos está o Sauvignon Blanc e o espumante Mascatel em uma versão mais brut, seca, similar a um espumante convencional ou a um champanhe, mas ainda trazendo aquele adocicado caraterístico da casta.

Para quem está nos primeiros passos do vinho, vale experimentar o Moscatel e o País, uva típica do Chile -- a mais plantada no país -- com um frescor e toques leves que fazem com que o rótulo possa ser degustado até mesmo em dias mais quentes.

Já aqueles que estão mais evoluídos e querem testar vinhos mais potentes, a opção é pela linha Dichosa com o Cabernet Sauvignon, Syrah ou o Merlot. Os vinhos são mais complexos, elegantes e contam com envelhecimento de 14 a 16 meses em barricas de carvalho francês, foudre e cubas de concreto. Os preços dos vinhos das duas linhas variam de R$ 128 a R$ 199. Os valores são médias e podem mudar para mais ou para menos.

Microlote

A La Prometida foi criada a partir da união de um casal apaixonado pelo vinho chileno. Cristóbal Barrios e Yang Yang apostaram nos microclimas dos vales de Cauquenes, Maule e Itata, no Chile, para seguir o caminho iniciado pelos ancestrais de Cristóbal, que durante 4 gerações elaboraram vinhos na zona central chilena.

A vinícola faz vinhos com mínima manipulação ou uso de produtos químicos. A filosofia da marca é entregar bebidas com personalidade e conexão com sua origem, respeitando o terroir. As produções são de microlote, com cerca de 5.000 garrafas de cada uma das uvas por ano.