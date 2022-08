Vidro do Sampa Sky, mirante famoso em SP, trinca e causa preocupação entre os visitantes

Um dos decks externos do Sampa Sky, mirante no 42º andar do Edifício Mirante do Vale, considerado um dos maiores no centro de São Paulo, foi interditado nesta semana por um problema de segurança. Uma das camadas de vidro trincou em um dia comum de visitação e causou preocupação entre os visitantes. Nas redes sociais, frequentadores relataram escutar um "barulho" no local.

Segundo a empresa, a camada de vidro em questão trincou por “motivo adverso”, no entanto, a troca está sendo feita para garantir a sensação de conforto e oferecer uma vista translúcida da cidade aos visitantes. O término da manutenção está previsto para semana que vem. Ainda de acordo com o comunicado, as estruturas são feitas por quatro camadas de vidro de 10mm, além de uma camada de PVB estrutural. O rompimento flagrado por visitantes aconteceu em apenas uma das camadas. "Mesmo o deck trinado não afeta a segurança. É apenas visual.", disse a empresa.

No vídeo que circula nas redes sociais, uma seguidora mostra momentos antes e depois com o vidro já trincado.

No comunicado nas redes, a empresa afirmou que uma equipe de técnicos avalia periodicamente e realiza a manutenção dos decks de vidro, para certificar de que os visitantes estão seguros ao “andar nas alturas”.

"Nossos decks suportam até 50 Toneladas. Apenas foi alterada a parte visual da experiência. Nada aconteceu na estrutura do deck. Essa semana será trocada a camada de vidro. São 4 camadas com uma película ao meio. Impossível quebrar." escreveu em resposta a um internauta.

Local já recebeu mais de 150 000 visitantes e tem previsão de conclusão de obras de ampliação até dezembro. A ideia é dobrar de tamanho e ganhar dois novos mirantes com vista para as zonas Oeste e Norte da cidade.