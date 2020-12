Viagens, moda e beleza: Pinterest revela tendências para o próximo ano

A rede social Pinterest reúne mais de 400 milhões de usuários no que a própria marca afirma ser “a casa da inspiração”. Lá, você encontra milhões de imagens sobre quase todos os assuntos possíveis e pode salvar as que mais te inspiram no seu perfil. Com esse comportamento, a rede consegue prever o que está interessando mais as pessoas e quais serão as prováveis tendências para o futuro.

O Pinterest já observou, por exemplo, que as buscas por “banhos de limpeza espiritual” aumentaram 180% nos últimos meses. Com base nessas buscas, a rede social revelou quais devem ser as tendências em diversas áreas, como turismo, bem-estar, moda em 2021. Confira:

VIAGEM

Refúgio sobre rodas: a chave para escapar da realidade

Todo mundo precisa dar uma fugidinha de vez em quando. Em 2021, os carros serão o novo espaço para tudo, de encontros românticos a refúgios para os homens. Bônus: a maioria vem com alto-falantes potentes, e você escolhe a trilha sonora! Aperte o cinto e descubra o novo potencial de um automóvel.

Espaço masculino na garagem +115%

Cinema drive-in +190%

Cadeirinha de carro para cães +100%

Kits de emergência para carros +60%

Mudança de rota: a moda agora é ser nômade

A vida ao ar livre está na moda. Com céus estrelados e campos de flores, parece que a natureza tem virtudes terapêuticas. Em 2021, as pessoas planejarão viagens para descobrir parques nacionais, alugarão cabanas na floresta para escapar da vida na cidade e aproveitarão o trabalho remoto para fazer caminhadas ao ar livre.

Campo de flores silvestres +165%

Acessórios para motorhome +40%

Barraca para moto +100%

Lugares para observar as estrelas +165%

Estética nômade +80%

Turistas de sofá: Férias para sonhar acordado

Por que complicar a vida organizando uma viagem se você pode ir para um resort? As pessoas continuarão fugindo para essas férias hipotéticas, mesmo que não possam viajar tão cedo. Em 2021, as pessoas usarão o Pinterest para mergulhar nas escapadas dos sonhos enquanto economizam para uma grande viagem.

Férias de luxo +50%

Férias dos sonhos +7x

Imagens românticas de lua de mel +55%

Viagem para as montanhas +35%

Resort na floresta +100%

BEM-ESTAR

Esoterismo moderno: um novo olhar para o mundo

Prepare seus diários de pensamentos. Quando as pessoas despertam seus lados espirituais, métodos alternativos de cura ganham popularidade. Pegue seu cristal de proteção, verifique seu horóscopo e crie um mapa de fantasia para 2021, pois o esoterismo moderno está no ar.

Cristais de proteção +100%

Técnicas de manifestação +105%

Criação de mapa de fantasia +3x

Visualize a sua melhor versão +55%

Fatos sobre os signos do zodíaco +6x

Rituais de banho: o banheiro é o novo spa

Esqueça a banheira tradicional. Sob a influência de antigos rituais, o banho ganha uma nova dimensão. Este ano, as pessoas encontrarão tempo para tomar banhos que são uma verdadeira experiência de imersão.

Banho de limpeza espiritual +180%

Ritual de banho de lua cheia +90%

Receita de chá para banho +60%

Banheira freestanding no quarto +50%

Banheira de imersão +145%

Relaxamento é investimento: nada melhor que uma boa noite de sono

Hoje, cuidar de si também é cuidar do sono. Os rituais da hora de dormir estão mais em alta do que nunca. Entre produtos desenvolvidos para ajudar a adormecer, como misturas difusoras, e exercícios para relaxar, como a yoga para dormir, as pessoas estão determinadas a ter noites mais tranquilas.

Afirmações antes de dormir +100%

Óleos para dormir para usar no difusor +80%

Treino antes de dormir +3x

Roupa de dormir de seda +60%

Yoga para dormir+90%

ALIMENTOS E BEBIDAS

Uma explosão de sabor picante e mais emocionante

Em 2021, não haverá espaço para receitas sem graça: as comidas sem gosto serão oficialmente canceladas. As pessoas estão esquentando suas criações, trazendo mais temperos

picantes. Sal e pimenta simplesmente deixaram de ser o bastante.

Molho de tomatillo para enchilada +75%

Receitas de macarrão com frango

cajun +55%

Receita de geleia de pimenta jalapeño +2x

Receita de mel picante +155%

Molho para poke +70%

Charcutaria artesanal: a tábua de frios volta aos dias de glória

Você ainda não viu nada quando se trata de criatividade em charcutaria. Os millennials e a Geração Z estão inovando e usando tábuas para servir além dos queijos e frios. As tábuas com doces, café da manhã e outras entradinhas vão ser uma grande tendência este ano

Tábuas de café da manhã +5x

Tábua de guloseimas +2x

Mesa de sobremesas +3x

Tábua de frutas +2x

Tábua mexicana +155%

Paladar 5 estrelas: cozinha caseira, receitas de chef

Pegue sua faca de cozinha mais afiada. As pessoas vão se aventurar mais na cozinha e recriar experiências de restaurantes estrelados em casa. Receitas inspiradas em chefs de cozinha, técnicas de gastronomia e apresentação de pratos estão em alta.

Decorações com comida +55%

Montagem de prato gourmet +105%

Cheesecake queimado basco +10x

Receitas de chá caseiras +60%

Arte com pães +130%

LAR

Noites de neon: a personalidade brilha no escuro

Favoritos da Geração Z, os quartos neon estão ganhando cada vez mais espaço. As pessoas estão apostando em iluminações brilhantes e coloridas para criar climas diferentes em seus quartos. A iluminação de LED é a vibe de 2021.

Quarto neon +8x

Espelho com luzes de LED +2x

Quarto com luz azul de LED +155%

Sala com luz de LED +3x

Iluminação LED decorativa +3x

Harmonia Japandi é o novo minimalismo

Todos os amantes de decoração simplesmente perderam o fôlego. O design japonês encontra a estética

escandinava nesta tendência emergente de decoração. Linhas simples, cores neutras e layouts relaxantes vêm chamando a atenção dos entusiastas de design em todo o mundo.

Cama de madeira com design

moderno +5x

Paleta de cor neutra com tons

terrosos +3x

Design minimalista para banheiro +4x

Japandi +100%

Cozinha moderna minimalista +115%

Mostrar faz parte da receita: o novo tempero da cozinha

É oficial: as prateleiras da cozinha serão o novo canto favorito da casa em 2021. As pessoas vão colecionar e investir em louças diferentonas, desde jarras coloridas até pratos de argila artesanal.

Panelas de cobre +35%

Artigos de vidro colorido +135%

Decoração de cozinha com

prateleiras +130%

Suportes para pratos +2x

Pratos de argila +105%

Espaços multifuncionais: mais utilidades para cada ambiente

Diga adeus às plantas baixas abertas. As pessoas estão ficando criativas com portas fechadas. Em 2021, todos aprenderemos o que é um cloffice. Mesmo quando as portas não estão disponíveis, novas maneiras de criar um espaço pessoal serão encontradas.

Ideias de cloffice +2x

Design de biblioteca em casa +7x

Estante divisória de ambientes +150%

Hall de entrada moderno +2x

Sala de jogos de computador +6x

MODA

Conforto chique: a nova moda do home office

Athleisure + elegância = conforto chique. Calças esvoaçantes, macacões casuais e roupas oversized estão destronando as roupas esportivas e se tornando os novos loungewear. O estilo conforto chique é

profissional o suficiente para o trabalho, superconfortável para a yoga e perfeito para usar no sofá.

Vestido para ficar em casa +2x

Roupa oversized +3x

Roupas macias +185%

Macacões de algodão para mulheres +160%

Conjuntinho moletom +30%

Dress code: o conforto ganha protagonismo na moda

Quem disse que moda e conforto não combinam?! Pois é. As pessoas vão apostar em bermudas, moletons e meias confortáveis em 2021 e em qualquer temperatura. Vamos tornar o conforto aconchegante uma tendência em qualquer estação.

Roupas acolchoadas +4x

Roupas com estilo confortável +2x

Cardigã casulo +155%

Pantufas +90%

Meias confortáveis +55%

Feito à mão: exclusividade, agora, tem outro nome

O negócio é personalizar. A Geração Z levará a sério, reinventando todo o guarda roupa, de jeans pintados a moletons personalizados.

Ideias de pintura de jeans +3x

Roupas renovadas +6x

Bordado em blusão +7x

Moletons com capuz personalizados +130%

Sacola artesanal +115%

BELEZA

À flor da pele: rotina de beleza minimalista

É o fim da maquiagem reboco. As pessoas estão abraçando a beleza natural e deixando a verdadeira textura da pele aparecer. A partir de agora, para ser naturalmente chique , é preciso apostar na simplicidade e sustentabilidade.

Como ter uma pele brilhante naturalmente +4x

Exercícios de yoga facial +4x

Skincare caseiro +110%

Máscara facial de aloe vera +115%

Maquiagem natural cotidiana +180%

Estética indie: a beleza de dentro pra fora

Confie na Geração Z: indie não é o que costumava ser. Esta versão é definida por tops cropped coloridos, jeans baggy e maquiagem e unhas inspiradas em emojis. Quando se trata de beleza, o importante em 2021 será se sentir fofo.

Unhas indie +21x

Unhas smile face +9x

Maquiagem indie +4x

Lágrimas de sereia +45%

Maquiagem de borboleta +6x

A vez das tranças: estilo e cuidado com as madeixas

As pessoas mostrarão toda a sua criatividade com técnicas de tranças para proteger os fios, que sejam fáceis de cuidar e, também, estilosas, além de adicionar toques pessoais, como miçangas e fios coloridos.

Tranças com ponta fade +9x

Tranças boxeadora sem nós +150%

Estilos de tranças sintéticas +145%

Trança bolha +135%

Trança viking para homens +90%

Olhar 43: as sobrancelhas ganham protagonismo

Eleve o look de sua sobrancelha. Em 2021, as pessoas vão adotar sobrancelhas ousadas e experimentar

estilos com muita atitude. Nada é ousado demais neste ano.

Sobrancelha gótica +120%

Tatuagem acima da sobrancelha +60%

Micropigmentação de sobrancelhas +50%

Sobrancelhas descoloridas +160%

Sobrancelhas coloridas +35%

HOBBIES

Hobbies multiculturais: novas tradições que refletem a cultura global

Só porque você não pode viajar, não significa que não possa conhecer outras

culturas. Os hobbies com inspiração global estarão em alta, com as pessoas em busca de novos interesses e ideias para colocar a mão na massa.

Horóscopo indiano +3x

Arquitetura antiga egípcia +2x

Caligrafia persa +20x

Padrões de colcha irlandesa +100%

Carpintaria japonesa +95%

Sorte de principiante: da improvisação à paixão

De vez em quando, permita se não saber algo. Você pode descobrir que tem algum talento escondido. Em 2021, as pessoas vão adotar uma nova mentalidade e irão aprender novas habilidades de forma

autodidata.

Pintura com espátula para iniciantes +150%

Dicas de sublimação +11x

Como andar de skate para iniciantes +155%

Dicas de arte com resina +3x

Fabricação de velas para iniciantes +80%

O retorno do artesanato: o bordado é o novo tie dye

Encontre um novo hobby e deixe o mais descolado. Em 2021, as pessoas estão buscando cada vez mais por atividades manuais, como bordados coloridos e trabalho em couro. Só não vale chamar de coisa de avó.

Desenhos para jateamento de vidro +4x

Noções básicas de crochê +155%

Bordado estético +3x

Ideias de pintura de garrafa +3x