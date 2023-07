Viagem à França: Grand Cru adiciona ao catálogo vinhos de três vinícolas premiadas

Uma viagem à França por meio das taças. Esse é o objetivo da Grand Cru -- maior importadora e distribuidora de vinhos finos da América Latina -- ao fechar uma nova parceria com três vinícolas francesas premiadas. Com o acordo, a marca traz ao consumidor brasileiro mais rótulos premium da Domaine Lafage, Xavier Vignon e Maison Brotte.

“Essa parceria traz um grande nome do Rhône, com vinhos clássicos para preencher lacunas que tínhamos em Côtes du Rhône e Châteauneuf-du-Pape”, explica Ari Gorenstein, co-CEO e Diretor de Produtos do Víssimo Group.

No grupo das garrafas selecionadas da Xavier Vignon, está o Cotes Du Rhone Villages 2019 (R$ 159,90). O vinho é composto por um blend de uvas brancas e tintas, com divisão de 75% Syrah, 10% Mourvèdre, 10% Grenache, 3% Viognier, 2% Roussanne. No paladar, uma textura aveludada, levando a um final longo e macio, de muito corpo, que pode ser harmonizado com costeletas de porco picantes, costela bovina refogada e queijos curados.

A vinícola, do Vale do Rhône, foi fundada pelo enólogo de mesmo nome, e tem como característica combinações que ousam experimentar novas associações de uvas de diferentes tipos e safras.

Localizado na mesma região do Xavier Vignon, a Maison Brotte é outro vinhedo que está na seleção da Grand Cru. A vinícola familiar foi fundada em 1931, em Châteauneuf-du-Pape, passada de geração a geração, e que oferece um portfólio repleto de vinhos premium.

O Eden Rose 2022 (R$ 164,90) é um dos destaques. De coloração rosa alaranjado brilhante, tem aroma de frutas frescas junto notas cítricas, de frutas vermelhas e flores brancas. O vinho é feito com blend de uvas Grenache, Caladoc, Syrah, Merlot, Carignan e Marselan.

Sul francês

Dentre as novidades do portfólio há ainda a vinícola Domaine Lafage, fundada há mais de dois séculos atrás, no sul da França. Os vinhedos se estendem por mais de 350 hectares, desde as margens do Mediterrâneo em Canet-en-Roussillon, até a base dos Pirineus de Aspres.

Um dos selecionados pela Grand Cru é o Centenaire IGP Côtes Catalanes (preço varia conforma a safra), reconhecido por prêmios como Terre de Vins e Decanter Wine Awards, considerado o 'Oscar' dos vinhos. Na boca, o vinho tem um final intenso e mineral, um bom acompanhante tanto de carnes brancas, como peixes ou aves, como também pode ser servido junto de vitelo com molhos cremosos.

Serviço

Todos os novos rótulos, além das centenas de vinhos já disponíveis pela Grand Cru, podem ser adquiridos pelo site da importadora.