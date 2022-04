Vert lança edição limitada em collab com grife Mansur Gavriel

De um lado, os tênis da Vert – marca meio brasileiro e meio francesa –; do outro, as bolsas da grife norte-americana Mansur Gavriel, que têm ganhado destaque em Nova York. E na mistura das duas tendências nasceu a collab de produtos monocromáticos, com quatro tons inspirados nas cores do arco-íris, que têm a produção limitada. Quanto custa? Todos são vendidos a 690 reais.

Como já é comum aos outros modelos da Vert, o revestimento de couro (batizado ChromeFree) foi submetido a um processo de curtimento sem cromo, metais pesados e ácidos perigosos. E a marca também utiliza borracha amazônica, além de produtos reciclados e resíduo de arroz, para o solado. Outro detalhe é que todos os tênis da empresa (mesmo vendidos fora) são feitos aqui.

Essa parceria com a grife de Rachel Mansur e Floriana Gavriel dá continuidade à estratégia da Vert em receber colaborações externas. Há menos de um mês, a empresa franco-brasileiro apresentou uma linha dedicada à ONG de conservação da vida marinha Sea Sheperd; no último ano, colocou à venda a collab da ilustradora francesa Malika Favre (que faz capas do The New Yorker).

Com destaque na Europa e nos Estados Unidos – onde é vendida como Veja –, a marca foi rebatizada por aqui com o nome que, em francês, significa “verde”. Desde que foi criada em 2005 pelos sócios François-Ghislain Morillion e Sébastien Kop, a Vert apostou pelo desenho feito em parisiense, mas a produção está no Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, de onde vai para mais de 60 países.

E prova dessa globalização é que a edição criada em conjunto com a Mansur Gavriel também já está disponível em outros mercados. Por aqui, os tênis serão vendidos no site oficial e nas lojas parceiras. Para quem ficou interessado, a dica é correr contra o tempo, porque a empresa não divulga quantas unidades serão produzidas, mas, apenas no Brasil, a Vert vendeu 180 mil pares em 2021.

