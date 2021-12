Verstappen volta ao volante calçando sapatilha dourada após título da F1

O piloto holandês Max Verstappen calçou sapatilhas douradas ao retornar ao volante para testes de pneus em Abu Dhabi, nesta terça-feira, após vencer o Mundial de Pilotos da Fórmula 1 pela equipe Red Bull no domingo.

Verstappen, que venceu o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, de maneira controversa no final da corrida do último domingo que encerrou a temporada, completou 124 voltas no circuito de Yas Marina com os novos pneus de 18 polegadas que serão usados a partir de 2022.

A Mercedes ainda está decidindo se apelará do resultado da corrida e tem que decidir até quinta-feira, quando Verstappen deve receber o troféu de campeão em uma cerimônia de gala em Paris.

Verstappen ultrapassou Hamilton a sete curvas do fim da corrida de domingo, após as regras do safety car terem sido ajustadas pelo controle da prova, dando-lhe uma oportunidade que a Mercedes considera que ele não deveria ter tido.

George Russell participou do teste pela Mercedes, começando o próximo estágio da sua carreira após deixar a Williams e substituir Valtteri Bottas.

Reserva da equipe e campeão de Fórmula E, Nyck de Vries se juntou ao britânico e fez a volta mais rápida, no dia em que pilotos jovens também ganharam tempo de pista.