Verstappen volta à liderança da F1, mas Hamilton ganha impulso

Max Verstappen retomou a liderança do campeonato mundial de Fórmula 1 das mãos de Lewis Hamilton no Grande Prêmio da Turquia de domingo, mas a campeã Mercedes ficou mais rápida e acionou os alarmes na Red Bull.

O piloto holandês de 24 anos foi o segundo colocado, atrás da Mercedes de Valtteri Bottas, no circuito de Istanbul Park, ficando seis pontos à frente do heptacampeão Hamilton, que terminou na quinta posição.

Ao mesmo tempo, a Red Bull ficou 36 pontos atrás da Mercedes no campeonato de construtores, e o chefe de equipe Christian Horner expressou surpresa com a maneira como os rivais ganharam ritmo.

"Acho que a velocidade em reta deles deu um passo considerável ultimamente", disse ele aos repórteres.

"Enquanto antes conseguíamos alcançá-los com asas menores, agora não conseguimos chegar perto."

"Vimos isto particularmente neste circuito, onde Lewis em particular teve uma vantagem considerável nas retas com uma asa maior no carro. Temos que maximizar nosso pacote o melhor que pudermos."

Verstappen disse aos repórteres que a Red Bull precisa encontrar mais ritmo.

"Eles certamente foram mais rápidos neste final de semana", disse. "Nós não acertamos, e também no molhado eles pareceram ter uma certa vantagem."

Os últimos três circuitos, o italiano de Monza, o russo de Sochi e o da Turquia, foram bons para a Mercedes nos últimos anos, mas a Red Bull se manteve na disputa e saiu com resultados fortes para limitar a desvantagem.