Verstappen vence GP da Arábia Saudita de F1

O holandês, que largou em quarto, cruzou a linha de chegada apenas meio segundo à frente de Leclerc, que mantém a liderança do campeonato

Verstappen: A vitória foi a 21ª da carreira do piloto e lhe rendeu seus primeiros pontos do ano após a saída dupla da Red Bull no Barein (Reuters/Edgard Garrido)