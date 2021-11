Verstappen terá primeira chance de levar título da F1 na Arábia Saudita

Max Verstappen terá sua primeira chance de conquistar o título da Fórmula 1 na Arábia Saudita dentro de duas semanas, mas o piloto da Red Bull e líder do campeonato também pode ver sua vantagem desaparecer completamente.

A disputa do título de 2021 continua apertada demais para previsões, já que o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, diminuiu a diferença para 8 pontos com mais uma vitória imponente no Catar no domingo.

Faltando duas corridas na temporada, a perspectiva de um confronto do tipo "o vencedor leva tudo" na última prova, no circuito Yas Marina de Abu Dhabi, é enorme.

Para Verstappen conquistar o título no primeiro Grande Prêmio Saudita em Jedá no dia 5 de dezembro, precisa terminar pelo menos na segunda colocação.

Mas se Hamilton vencer a prova com 1 ponto de bônus pela volta mais rápida e Verstappen ficar em segundo, a dupla empatará em pontos e o piloto da Red Bull terá nove vitórias ante as oito do rival.

Nesta situação, o título será conquistado por quem terminar a última corrida à frente do outro, a menos que um tire o outro da prova.

Caso Hamilton vença em Jedá e Verstappen cruze atrás do segundo colocado, será o piloto da Mercedes que terá a vantagem na corrida final.