Hospedagem de Rei: Versalhes inaugura hotel dentro do palácio

Após mais de um ano vivendo com restrições de viagens, se hospedar como um rei ou rainha está próximo de acontecer, não apenas pela vacinação, mas pelo lançamento de um hotel no palácio de Versalhes, o Le Grand Contrôle.

Com 14 quartos, o hotel ocupa três construções em Versalhes do século 17 e 18, construídas para Luís XIV e atualmente restauradas pelo arquiteto Christophe Tollemer. A decoração, porém, mantém o estilo do século 18 com cores, tecidos, lustres, obras de arte e objetos autênticos. As diárias saem por 1.700 euros (10 mil reais).

Entre as opções de hospedagem, o destaque fica para uma suíte exclusiva de 120 metros quadrados. Cada quarto, ainda, foi batizado com o nome de personalidades importantes associadas à história do castelo, como o diretor financeiro de Luis XIV, Jacques Necker, e sua filha a escritora Madame de Stael.

Vista do jardim do palácio de Versalhes, a partir dos hotel Le Grand Contrôle.

A experiência luxuosa também se estende na gastronomia. Dirigido pelo chef Alain Ducasse, que carrega 20 estrelas Michelin em seu nome, o restaurante do hotel é um evento para além das refeições. Idealizado para levar os hóspedes aos banquetes reais de época, a equipe do restaurante usa trajes dos séculos passados e serve pratos cobertos com cúpulas de ouro e prata.

Segundo comunicado do grupo Airelles, administrador do hotel, “Um sino toca às 20h30 para sinalizar o início do jantar, onde os hóspedes experimentam um banquete gourmet de cinco pratos começando com uma seleção de sopas e entradas seguidas de assados ​​e saladas, então sobremesa e, finalmente, frutas”. As refeições também incluem chá da tarde, inspirado em Maria Antonieta.

Salão de jantar do hotel, comandado pelo chef Alain Ducasse.

Para fugir dos turistas, os hóspedes podem passear pelo Patrimônio da Humanidade pela Unesco e seus jardins e retiros construídos para o rei Luís XIV e Maria Antonieta ao amanhecer ou à noite, com total privacidade. Também é possível visitar o Salão dos Espelhos, sala suntuosa com 357 espelhos, sem o reflexo de outras pessoas.

As exclusividades incluem um mordomo particular, campo de golfe, passeios de barco, e para relaxar, o Contrôle conta com o spa Valmont, com uma piscina de 15 metros.