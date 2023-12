Verão na Faria Lima: o paletó que é tão leve quanto uma camisa

O verão na Faria Lima, centro financeiro de São Paulo, promete ser mais ameno. A aposta para a estação da Urban Performance, segunda marca da Aramis, é uma linha de paletós, calas e jaquetas bomber de tecido tecnológico, respirável e tão leve quanto uma camisa.

Chegou esse dia, em que a alfaiataria virou uma roupa realmente fresca e confortável. A linha Air Tech foi desenvolvida pela marca para melhorar a vida dos consumidores, principalmente nos dias mais quentes, com tecido que traz respirabilidade e flexibilidade, no dia a dia de trabalho ou em eventos sociais.

As peças vêm em tecido esportivo mesh, 100% poliéster, com corte de alfaiataria, em uma modelagem slim. A trama mais vazada, com maior espaçamento entre os fios, ajuda na ventilação. As peças podem ser acomodadas em sacos pequenos e não amassam. As cores disponíveis são grafite e azul.

Preços vão de 900 a 1.800 reais

“A necessidade de ser mais funcional e estar formal sem perder o conforto foi o ponto de partida para a criação da linha de alfaiataria Air Tech”, diz Richard Stad, CEO da Aramis Inc. “Queremos que os nossos clientes possam sentir no dia a dia a praticidade e a performance das nossas peças. Trazer inovações que transformam o lifestyle dos homens e se tornam tendência de mercado são os propósitos da Urban Performance.”

As peças custam de 900 reais a calça a 1.800 reais no caso do paletó. Estão em linha, em preço e proposta, com o portfólio da Urban, lançada no ano passado. A tecnologia é o ponto forte da marca, que traz atributos como secagem rápida, proteção UV, função antimicrobiana e anti odor, além de praticamente dispensar passadoria. Os cortes são sofisticados e adaptáveis a diversos ambientes. Até no conforto do trabalho.