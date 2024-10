Vendas da LVMH, maior grupo de luxo do mundo, caem 3% com retração maior na Ásia

O grupo LVMH registrou uma queda de 3% nas vendas nos últimos três meses encerrados em setembro. O maior conglomerado de luxo do mundo gerou 19,08 bilhões de euros em receita, segundo balanço divulgado na terça-feira, 15. A expectativa do mercado era de um crescimento orgânico de 2%, o que não se concretizou.

De acordo com o comunicado enviado a acionistas, o principal motivo dessa queda foi o desempenho nos mercados asiáticos, especialmente na China e no Japão. "A queda decorreu principalmente do menor crescimento observado no Japão, essencialmente devido ao iene mais forte", afirmou a companhia.

As vendas da LVMH na Ásia, exceto Japão, caíram 16% no terceiro trimestre, enquanto as vendas nos Estados Unidos, o maior mercado de luxo, permaneceram estáveis. Analistas avaliam que o mercado chinês está mais retraído no consumo de marcas de luxo.

Divisão de moda em queda

A divisão de moda e artigos de couro, que abriga marcas como Louis Vuitton e Dior, relatou um declínio de 5% nas vendas, um número abaixo das expectativas de investidores, que previam um crescimento de 4%. É a primeira queda desse segmento desde 2020, durante a pandemia de covid-19.

Como a LVMH é a maior empresa do setor, há temores de que outras companhias também sejam impactadas. A Burberry e a Kering, dona da Gucci, já sofreram quedas de dois dígitos nas vendas nos últimos trimestres.

Esta foi uma "falha de vendas incomum e significativa para o líder do setor de luxo", disse Thomas Chauvet, analista do Citigroup, em entrevista ao Financial Times. Ele ainda acrescentou que espera um rebaixamento de 3% a 5% nas projeções de receita anual do grupo LVMH.