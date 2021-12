Venda de bonés cresce com 3ª temporada de Succession

A união do boné de beisebol com terno é o novo estilo em Manhattan, pelo menos na série Succession. Desde a estreia da terceira temporada da série da HBO, os brigados pai e filho, Logan Roy (Brian Cox) e Kendall Roy (Jeremy Strong), têm algo em comum: o uso de bonés no dia a dia.

Na ficção os empresários usam o acessório sem o logo das marcas italianas Brunello Cucinelli e Loro Piana.

Um boné liso da Brunello Cucinelli, com fivela ajustável de couro custa 350 euros. Já no site americano da Loro Piana, as peças custam entre 625 dólares (de cashmere) a 1.395 dólares (de vicunha com cashmere). No site da marca, há opções nas cores azul-marinho, caramelo, cinza e modelos feitos de lã.

Em tempos de crise na série, que acontecem com frequência, para Logan o acessório funciona como um escudo de paparazzi Também serve para assimilá-lo aos bilionários da vida real deste mundo, para quem o boné de beisebol se tornou um cartão de visita da moda.

Boné de cashmere da Loro Piana Boné de cashmere da Loro Piana

Já por trás das câmeras, a pesquisa pelo acessório vem crescendo desde o lançamento da terceira temporada, em outubro. O aumento da popularidade, segundo o site de moda Lyst, foi de 45% nas vendas e pesquisas relacionadas a bonés de beisebol. Segundo o site, os acessórios mais pesquisados são das marcas Brunello Cucinelli e Loro Piana.

Presente em partidas de beisebol à campanha de Donald Trump, com o bordado "Make America Great Again", o boné se tornou um item de luxo nas passarelas da Celine e Balenciaga.

A série também teve efeito sobre outra peça de roupa, calças de cintura alta. Segundo o Lyst, após o lançamento do primeiro episódio da terceira temporada, em menos de 24 horas as pesquisas online por calças de cintura alta aumentaram 75%. Provavelmente em referência ao estilo de Shiv Roy (Sarah Snook).