Vencedor do US Open pede que atletas falem sobre questão social

O tenista Dominic Thiem, que venceu o US Open após uma partida dramática, disse que as estrelas do esporte deveriam usar a fama para falar sobre questões sociais.

“É muito importante”, disse Thiem em entrevista à Bloomberg TV. “Os maiores atletas têm uma plataforma enorme. Têm muitos, muitos fãs. E podem espalhar mensagens positivas para o mundo. E o mundo definitivamente precisa disso, especialmente em tempos difíceis como este.”

O austríaco de 27 anos venceu seu primeiro Grand Slam no domingo, em Nova York, derrotando o alemão Alexander Zverev após perder os dois primeiros sets. A vencedora do torneio feminino, Naomi Osaka, cujos pais são haitianos e japoneses, usou viseiras durante todo a competição com nomes de negros mortos pela polícia.

Thiem disse que planeja jogar imediatamente o Aberto da França no final deste mês, dando continuidade ao ritmo exaustivo de torneios pelo qual o atleta é conhecido.

“Nos últimos majors, eu entrava com enorme pressão”, disse “Espero que possa jogar um pouco mais livre, o que ajudaria muito meu jogo. ”

O US Open foi disputado sem público – e sem algumas de suas maiores estrelas, incluindo Rafael Nadal e Roger Federer, que desistiram devido a lesões ou risco de contrair o coronavírus.

Novak Djokovic, outra estrela do ranking, foi desqualificado por atingir acidentalmente uma juíza de linha com uma bola.

“Não me arrependo de não ter jogado com ele, porque é muito bom”, disse Thiem. “Mas o que aconteceu foi muito, muito azar. Uma cadeia de situações superimprováveis.”