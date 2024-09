Vem Oscar por aí? Filmes brasileiros podem ser candidatos à premiação

Um romance dentro de um motel de beira de estrada, a história da família de Rubens Paiva no regime militar, o sequestro de um avião para matar o presidente Sarney. Em 2024, o cinema brasileiro tem feito barulho nos prêmios mais importantes da sétima arte. Motel Destino, de Karim Aïnouz, gerou debate no 77o Festival Internacional de Cinema de Cannes. No Festival de Cinema de Veneza, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, com Fernanda Torres e Selton Mello, recebeu 11 minutos de aplausos. A atriz passou a ser cotada para a corrida do Oscar de Melhor Atriz pela imprensa internacional, e o longa, para a categoria de Melhor Filme Internacional.

A Academia Brasileira de Cinema divulgou no começo de setembro a pré-lista dos filmes aptos a concorrer ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional. Motel Destino e Ainda Estou Aqui foram incluídos, ao lado de O Sequestro do Voo 375, thriller baseado em uma história real sobre o sequestro de um avião que muda o itinerário para colidir com a Praça dos Três Poderes, em Brasília, além de outros nove títulos. A decisão final para a vaga do Brasil na categoria da premiação será divulgada no dia 23 de setembro.

A ascensão da indústria nacional de cinema não tem se destacado apenas nas premiações de 2024. Nas redes sociais, em especial no TikTok, as produções brasileiras têm sido cada vez mais recomendadas pelos criadores de conteúdo. E não estamos falando apenas de títulos tradicionais, como Central do Brasil, Tropa de Elite, O Auto da Compadecida e Cidade de Deus. As edições de cenas dos filmes na rede social chinesa e os vídeos listados com as tags #TikTokMeFezAssistir e #CinemaBrasileiro acumulam mais de 20.000 publicações e milhões de visualizações.

Nos cinemas, que ainda não conseguiram se recuperar completamente da ressaca deixada pela pandemia no Brasil, os primeiros sinais de mudança começam a aparecer. Em parceria com grandes estúdios, os filmes brasileiros lançados em 2024 estão, aos poucos, crescendo em bilheteria. A aposta da indústria nacional agora recai no novo longa de Walter Salles, que tem recebido muitos elogios pelos veículos especializados. O filme é uma coprodução entre Globoplay e Conspiração com a Arte France. Será distribuído pela Sony Pictures, mas ainda não tem data de estreia no Brasil.

Se conseguir chegar ao Oscar de 2025, Ainda Estou Aqui será o primeiro filme a disputar o prêmio desde 1999. O último título indicado na categoria de Melhor Filme Internacional foi Central do Brasil, também de Walter ­Salles, com Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres. Vale lembrar que, em 1999, Fernanda Montenegro perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow. Uma premiação agora ao novo longa de Walter Salles e à própria Fernanda Torres seria um reconhecimento amplo à força do cinema brasileiro.