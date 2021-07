"Velozes e Furiosos 9" reina nas bilheterias dos EUA no fim de semana

Não será um fim de semana para os livros dos recordes, mas a arrecadação de bilheteria do feriado de 4 de Julho deste ano mostra uma melhora significativa em relação à edição de 2020.

O impulso de bilheteria se deve a um trio de novos filmes: o infantil "The Boss Baby: Family Business", o suspense de horror "Uma Noite de Crime: A Fronteira" e a comédia satírica "Zola", cada um atraindo um público muito diferente. Também sustentando a receita doméstica estão títulos como "Velozes e Furiosos 9" e "Um Lugar Silencioso - Parte II".

Apesar de três novos lançamentos em todo o país, "Velozes e Furiosos 9" novamente triunfou na competição e alcançou o primeiro lugar nas paradas de bilheteria. A nona entrada da saga "Velozes e Furiosos", da Universal, arrecadou 24 milhões de dólares no fim de semana, um declínio de 66% em relação ao lançamento inaugural. "Velozes e Furiosos 9" deve encerrar o feriado de segunda-feira com 32,7 milhões de dólares, o que aumentaria sua contagem doméstica para 125,8 milhões de dólares.

Em um feito raro, a Universal Pictures ocupou os três primeiros lugares no ranking norte-americano. Em segundo lugar, a aventura animada do estúdio "The Boss Baby 2" arrecadou 17,36 milhões de dólares nos primeiros três dias nos cinemas e deve terminar o fim de semana de quatro dias com 23,07 milhões de dólares em vendas de ingressos.