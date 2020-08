Veja quais são os 7 influenciadores mais bem pagos do TikTok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avançou na briga com a China ao emitir uma ordem executiva dando 45 dias para companhias americanas pararem de fazer negócios com dois dos mais populares aplicativos chineses, o TikTok e o WeChat.

Embora o destino do TikTok ainda não esteja claro, temos certeza de uma coisa: poucas pessoas tiraram mais proveito do aplicativo do que estes sete jovens, que estão na primeira lista Forbes das estrelas mais bem pagas do TikTok. Esses criadores de vídeos faturaram pelo menos US$ 1 milhão nos 12 meses fechados em junho.

O dinheiro vem de publicidades feitas com empresas como Spotify, Sony, American Eagle e a rede de fast-food Chipotle. Quer saber os nomes desses novos milionários? Confira a lista abaixo:

6º) Spencer X e Michael Le (US$ 1,2 milhão — cerca de 6,5 milhões de reais)

Michel Le, que aos 20 anos bomba nas redes com vídeos de dança que faz ao lado do irmão caçula, ficou empatado com Spence X, de 28 anos, que conquistou o público do aplicativo com seu talento na arte do beatbox.

5) Josh Richards (US$ 1,5 milhão — cerca de 8 milhões de reais)

Josh é fundador da Sway House, que com 18 anos já sua própria agência de talentos, a TalentX, e a Ani Energy, uma empresa de bebidas. Ele também tem um contrato com a Reebok e acabou de lançar uma música com a Warner.

4) Loren Gray (US$ 2,6 milhões — cerca de 14 milhões de reais)

Em 2018, Loren fechou um contrato com a Virgin Records e desde então lançou oito singles. Até o momento, Gray possui a maior base de fãs do TikTok, o que a possibilitou fechar acordos com a Skechers, Hyundai e Burger King. Seu foco principal agora é seu novo acordo com a Revlon, criando conteúdos para a conta da marca e postagens patrocinadas.

3) Dixie D’amelio (US$ 2,9 milhões — cerca de 16 milhões de reais)

Como a irmã mais velha de Charli D’Amelio (nº 2 da lista), Dixie tem a fama totalmente entrelaçada com a de sua irmã. Ela tem 32 milhões de seguidores e lançou seu primeiro single, “Be Happy”, em junho. Nos últimos meses, as irmãs assinaram um acordo conjunto com a Hollister e com a Morphe, uma empresa de cosméticos.

2) Charli D’Amelio (US$ 4 milhões — cerca de 22 milhões de reais)

Com apenas 16 anos, Charli acumula mais de 77 milhões de seguidores na plataforma de vídeos. Em um ano, ela faturou mais de 4 milhões de dólares com seus vídeos fazendo coreografias. Charli publicou sua experiência na Fashion Week de Paris representando a marca Prada no TikTok, e fez acordos de patrocínio com a gigante de cosméticos EOS.

1) Addison Rae (US$ 5 milhões — cerca de 27 milhões de reais)

Há um ano atrás, Addison começou a faculdade de jornalismo e fazia apenas alguns vídeos de dança no TikTok. Em outubro do ano passado, Rae atingiu um milhão de fãs na plataforma, e passou a ser reconhecida no campus. De lá pra cá, ela decidiu abandonar o curso para se tornar uma celebridade. Addison fechou contratos com Fashion Nova, Reebok e Daniel Wellington. A influencer também se tornou a porta-voz global da American Eagle. Além disso, a tiktoker lançou a sua própria linha de maquiagem, a Item Beauty.