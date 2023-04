Veículos elétricos são destaque na 20ª edição do Salão do Automóvel de Xangai

Veículos de nova energia são destaque na 20ª edição do Salão do Automóvel de Xangai deste ano. O evento, que teve início nesta terça-feira, 18, apresenta diversas marcas e modelos de veículos elétricos de fabricação chinesa e internacional.

O tema desta edição é “Abraçando a Nova Era da Indústria Automobilística”. Com uma área total de exposição de mais de 360 mil metros quadrados, incluindo 13 pavilhões internos, incluindo nove pavilhões de automóveis de passageiros e três pavilhões de tecnologia automotiva e cadeia de suprimentos, com mais de mil empresas participantes.

A exposição conta a presença de marcas como BMW, Mini, Audi (FAW-Audi, SAIC-Audi), Mercedes-Benz, e também os seis principais grupos automobilísticos da China, como Saic Motor, FAW Red Flag, FAW Bestune, Dongfeng Motor, assim como marcas de luxo como Porsche, Lamborghini, Maserati, entre outras.

No campo dos veículos elétricos, mais de 20 marcas expõem, entre elas NIO, Xiaopeng Motors, Ideal Automotive, Neta, Lixiang, e GAC Aion.

Vendas de elétricos

De acordo com dados divulgados pela Associação de Fabricantes de Automóveis da China, em março deste ano, as vendas por atacado de carros de passageiros movidos a novas energias alcançaram 617 mil unidades. O número representa aumento de 35,2% em relação ao mesmo período do ano passado e crescimento de 24,5% em relação ao mês anterior.

De acordo com um anúncio da Volkswagen, o altamente aguardado sedã elétrico Volkswagen ID.7 da série ID será lançado oficialmente no dia da abertura da exposição de Xangai, em 18 de abril. O carro será lançado em duas versões, de tração traseira e de tração nas quatro rodas, com uma autonomia máxima de 700 quilômetros e preço de venda estimado em 2,22 milhões de iuanes.

Na abertura da feira, a BYD realiza uma conferência de lançamento da marca “Look Up”, quando será lançado o supercarro nacional, Look Up U9, e o veículo off-road de nova energia, Look Up U8, que começará a pré-venda oficialmente durante a conferência. A estrutura “Look Up”, que reúne as aplicações tecnológicas mais extremas do Grupo BYD e as ideias tecnológicas mais avançadas, também será oficialmente lançada na conferência.

A marca de veículos elétricos de alta qualidade da Geely também fará sua estreia na exposição de carros de Xangai deste ano. A montadora apresentará o primeiro produto da série “Geely Galaxy”, o SUV híbrido inteligente Galaxy L7.

A NIO e a Xiaopeng Motors, que têm ganhado força na fabricação de carros na China, também apresentarão seus produtos de destaque na exposição deste ano em Xangai. A NIO lançará o novo ES6 construído sobre a plataforma NT2.0. Além disso, a versão 2023 do modelo NIO ET7 também será lançada oficialmente. O G6, um SUV esportivo da Xiaopeng Motors, com preço estimado entre 200 mil e 300 mil RMB, fará sua primeira aparição na exposição de carros.

Marcas de carros de luxo como BMW, Mercedes-Benz e Audi também programaram lançamento de veículos elétricos na exposição deste ano em Xangai. A versão puramente elétrica do SUV BMW X1, o iX1, fará sua aparição na exposição, com lançamento previsto para o final deste ano após sua apresentação na exposição.

Além disso, muitos novos modelos de veículos elétricos, como o Dongfeng Peugeot 408X, Hongqi H6, Bestune T77 PHEV, Weimar Gao Shan DHT-PHEV, e o Rolls-Royce Electric Flash, farão sua aparição na exposição de carros de Xangai.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Dongchedi