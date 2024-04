O poder do varejo especializado: tutores priorizam a qualidade no mercado pet brasileiro

Com quase um cão ou gato para cada dois habitantes, ou perto de 100 milhões de bichanos, o Brasil tem visto um crescimento exponencial do mercado pet. O país já se tornou o terceiro maior mercado pet do mundo, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

E o cenário é positivo para os próximos anos. A estimativa é que o faturamento do setor tenha chegado a R$ 47 bilhões em 2023, alta de quase 12% em relação ao ano anterior, mantendo uma tendência de alta.

Lojas pet especializadas

Nesse cenário de crescimento acelerado, no entanto, um aspecto segue se destacando: a preferência dos tutores de cães e gatos por lojas especializadas, que respondem por mais da metade das vendas nas compras de alimentos para pets, segundo o setor.

Oferecendo alimentos das categorias super premium e premium especial desde 1995, com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento para nutrologia de cães e gatos, inclusive com parcerias com grandes universidades como a USP, a PremieRpet acompanhou como ninguém essa história. Desde a primeira fábrica em Dourado, no interior de São Paulo, a empresa — dona de marcas líderes de mercado, como GoldeN e PremieR — tem a particularidade de ser a única fabricante no Brasil a comercializar somente no canal especializado, formado por pet shops e demais lojas que comercializam apenas produtos para pets.

Foi para celebrar 27 anos de história próxima ao varejo pet que a companhia capitaneou nos últimos meses uma série de novas iniciativas para relacionamento, capacitação e benefícios adicionais aos lojistas que fazem parte do programa de relacionamento da empresa, o PremieRpet Exclusive.

Fernando Suzuki, diretor de marketing de produtos e trade marketing da PremieRpet, reforça a importância do investimento no varejo pet. “O canal especializado é fundamental porque é por meio dele que traduzimos a especialização e qualidade dos nossos produtos. Somente no especializado o tutor irá encontrar os melhores produtos disponíveis no mercado para uma nutrição de altíssima qualidade para o seu pet”, diz.

PremieRpet Exclusive

Em março, a empresa sediou em São Paulo o Retail Show PremieRpet, maior evento de tendências para o varejo pet no Brasil, quando lançou sua nova plataforma digital para os membros de seu programa de relacionamento, o PremieRpet Exclusive.

Além disso, há ainda uma série de iniciativas de treinamento e capacitação para varejistas do canal especializado, como um curso inédito no Brasil elaborado a convite da ESPM, lançado neste ano.

O foco da PremieRpet desde a fundação é fomentar a profissionalização no segmento. Só o programa PremieRpet Exclusive, para lojistas parceiros, já completa dez anos em 2024.

O objetivo, agora, é seguir respondendo a novos desafios do setor e manter a estreita relação com os varejistas parceiros. “O canal especializado foi um dos principais responsáveis pelo crescimento do mercado pet brasileiro e nós temos muito orgulho em fazer parte dessa evolução”, diz Suzuki. “A nossa parceria é fundamental para que possamos, cada dia mais, qualificar o mercado e oferecer o que há de melhor para os pets, que são uma parte muito importante da família brasileira.”

Retail Show PremieRpet

A importância do varejo especializado no segmento pet é crucial, mais do que em outros setores, afirmam especialistas.

Com os pets ganhando cada vez mais relevância na vida dos brasileiros, os tutores têm se preocupado cada vez mais com o seu bem-estar e, para isso, a maioria aposta no diferencial que o canal especializado oferece.

Apesar do crescimento forte, o segmento tem apresentado também novas demandas, diz Suzuki. Algumas das principais tendências, cenários e desafios para nessa nova fase foram discutidas no Retail Show PremieRpet, que reuniu representantes de mais de 1,5 mil lojas em Atibaia (SP). O evento, exclusivo para o canal especializado, foi o primeiro a acontecer no Brasil.

"Hoje o pet é um membro da família, isso faz com que a demanda por produtos e serviços altamente especializados seja cada vez maior" Fernando Suzuki, diretor de marketing de produtos e trade marketing da PremieRpet

“Reunimos os principais empresários e empreendedores do varejo pet brasileiro e convidamos palestrantes altamente gabaritados para oferecer aos nossos parceiros uma visão inovadora sobre as principais tendências de comportamento e consumo no mundo. Trocamos muitas experiências, para que os lojistas pudessem colocar em prática todo o aprendizado adquirido no Retail Show PremieRpet na rotina do seu negócio”, diz o diretor da PremieRpet.

“O canal especializado no mercado pet se desenvolve por exigência cada vez maior dos próprios tutores”, afirma Suzuki. “Hoje o pet é um membro da família, isso faz com que a demanda por produtos e serviços altamente especializados seja cada vez maior. A exigência dos tutores aumentou e esse cenário faz com que o canal especializado ganhe cada vez mais relevância, pois somente ele pode oferecer produtos de altíssima qualidade, que não podem ser encontrados em outros canais”, diz.

Benefícios do programa de fidelidade

Um dos destaques do Retail Show PremieRpet foi o lançamento de uma nova plataforma digital para membros do PremieRpet Exclusive, programa de relacionamento com os lojistas. A novidade conta com uma série de funcionalidades, como acompanhamento em tempo real dos pedidos, descontos, cashback e opções de capacitação — a carteira de benefícios aumenta de acordo com o nível de relacionamento do membro do programa com a empresa.

O lojista parceiro terá ainda acesso a um concierge exclusivo, para centralizar dúvidas e demandas e complementar de forma digital o atendimento analógico já existente.

Curso para o varejista

Além disso, com base na expertise acumulada de três décadas de relacionamento com o varejo pet, a PremieRpet foi convidada pela ESPM para oferecer o primeiro curso de extensão sobre o tema.

Intitulado “Inovação no trade marketing do varejo pet”, o curso de extensão dará aos profissionais a oportunidade de se aprofundar nas características e peculiaridades do segmento, conhecer as melhores práticas, tendências, otimização de ferramentas de trade marketing e, além disso, possibilidades e oportunidades de inovação para o relacionamento com seus públicos.

A iniciativa se soma a várias outras ações da PremieRpet de profissionalização e apoio em marketing, vendas e atendimento ao cliente. “A ESPM nos convidou para essa iniciativa por todo o trabalho de excelência que realizamos no canal especializado. Nessa parceria com o varejo realizamos diversas ações de profissionalização, como consultorias especializadas, workshops e investimentos em visual merchandising, para que as lojas transmitam de maneira clara e eficiente o seu diferencial para os tutores”, conta Suzuki.

De olho nos pequenos e médios varejistas

O executivo aponta que uma diferença do varejo pet em relação a outros segmentos é que os pequenos e médios estabelecimentos têm historicamente grande força no setor e respondem pela maior fatia das vendas, apesar do crescimento de grandes redes. Esse cenário demanda um esforço importante na profissionalização do segmento.

“Não é como nos EUA e Europa, em que grandes redes dominam o mercado. Aqui, os pequenos e médios varejistas são muito relevantes. Nossa parceria com esses grupos é histórica, por isso investimos na profissionalização de todos esses lojistas. No evento, foi gratificante ver muitos lojistas que começaram com uma loja e hoje possuem dezenas. Vemos um crescimento muito robusto e consistente dos nossos parceiros, e queremos celebrar esse crescimento”, diz Suzuki.

Para os próximos anos, Suzuki enxerga que o principal desafio para o mercado pet no Brasil é reforçar a identidade do segmento especializado e seguir mostrando aos tutores seu diferencial.

“Essa sempre foi nossa principal preocupação, para que o tutor realmente enxergue o canal especializado como de maior qualificação, com melhor oferta de produtos e serviços. Naquele conceito de oferecer toda solução para os tutores em um único lugar: ele vai ter serviço veterinário, banho e os melhores produtos para os pets. O desafio é sempre desenvolver e qualificar esse canal.”

Hoje, a PremieRpet tem no portfólio mais de 350 produtos para cães e gatos, das categorias super premium e premium especial, com linhas naturais e adaptadas às necessidades de cada pet e que incluem alimentos secos, úmidos e cookies.

Com tutores cada vez mais exigentes e atentos às necessidades específicas de seus pets, a empresa acredita que a parceria com os varejistas do segmento seguirá sendo o caminho para oferecer os melhores produtos na ponta. "É o que está no nosso DNA", diz Suzuki.