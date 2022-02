Vale do Rhône: viaje até a região francesa através desses 3 rótulos

Conhecida como Côtes du Rhône ou Vallée du Rhône, essa região localizada no sudeste francês é a segunda maior produtora de vinhos da França, ficando apenas atrás da famosa Bordeaux. O Rhône tem esse nome por estar situado às margens de um rio homônimo que começa nos alpes suíços e corta as vinícolas em norte/sul.

"O Vale do Rhône divide-se em norte e sul do rio Rhône. A região norte está associada aos vinhos tintos elaborados com a casta Syrah", explica o sommelier do e-commerce Edega, Rafael Menezes.

"Mesmo com uma pequena quantidade produzida, o vinho branco também tem importante prestígio entre os consumidores de vinhos graças à popularidade da casta Viognier. A área dos vinhedos no Sul do Rhône é muito maior do que a do Norte e produz uma variedade de vinhos impressionante, desde vinhos econômicos de grande volume a vinhos de qualidade superior. No Rhône do Sul os 'blends' podem acrescentar até 13 uvas diferentes", completa Menezes.

A pedido da EXAME, o sommelier indica 3 rótulos do Rhône para viajar até a região através do vinho. Em parceria com a EXAME, a Edega oferece descontos exclusivos aos leitores. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Confira as sugestões da Edega para esse final de semana: